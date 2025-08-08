Banco Provincia lanza promociones especiales para el Día del Niño con Cuenta DNI

El Banco Provincia ha lanzado una nueva promoción a través de su billetera virtual Cuenta DNI, enfocada en facilitar la compra de regalos para el Día del Niño 2025. Esta iniciativa ofrece descuentos en más de 150 librerías, permitiendo que los usuarios accedan a precios más bajos mientras apoyan el comercio local.

Beneficios exclusivos para el Día del Niño

La promoción se centra en proporcionar un 10% de descuento en libros durante los lunes y martes del mes de agosto. El objetivo es incentivar el consumo en comercios locales y facilitar la compra de regalos para los niños, un sector importante en el ámbito comercial.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán realizar sus compras en las librerías adheridas y pagar mediante QR o Clave DNI. Este sistema asegura un proceso de compra ágil y sin complicaciones, ya que el descuento se aplica automáticamente al momento de la transacción.

Extensión de descuentos a otros rubros

A partir de agosto, las promociones de Cuenta DNI se amplían. Los viernes serán días ideales para disfrutar de beneficios en una variedad de comercios, que ahora incluyen pet shops, farmacias, ferreterías y más. Con un 10% de reintegro en compras, los usuarios podrán maximizar sus ahorros.

Tope de reintegro semanal aumenta a $4.000 .

. Ahorro mensual potencial de hasta $64.000 .

. Descuentos especiales en carnicerías y pescaderías los días 9 y 23 de agosto.

Promociones adicionales durante agosto 2025

Además de los descuentos en librerías, la campaña de agosto también incluye promociones sorpresas y beneficios exclusivos. Los usuarios de Cuenta DNI no solo disfrutarán de descuentos, sino que también tendrán acceso a entradas para eventos y espectáculos musicales, ampliando así la oferta de la billetera virtual.

Esta estrategia de promoción busca ayudar tanto a los consumidores como a los comercios locales, fomentando un ciclo de consumo que beneficie a toda la comunidad.