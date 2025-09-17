Banco Provincia lanza promo “Especial Descanso” con hasta 60% de descuento y cuotas sin interés

Banco Provincia ha lanzado una promoción exclusiva denominada “Especial Descanso” para sus clientes, que se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre. A través de su plataforma de e-commerce, Provincia Compras, las personas usuarias podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta un 60% en una variedad de productos ideales para mejorar el confort en el hogar.

Amplia Variedad de Productos para el Hogar

La oferta incluye una selección de artículos como colchones, almohadas, ropa de cama y muebles, todos disponibles en la plataforma digital de Banco Provincia. Dicha plataforma permite realizar compras de manera rápida, segura y con beneficios especiales para sus usuarios. Esta estrategia forma parte de las iniciativas de Provincia Compras para fomentar un consumo responsable, facilitando el acceso a productos de calidad a precios competitivos.

Para participar en esta promoción, es suficiente con ingresar a www.provinciacompras.com.ar entre las fechas establecidas, seleccionar los artículos deseados y optar por el plan de cuotas sin interés. La facilidad de navegación y la posibilidad de comparar precios son características que destacan a la plataforma.

Detalles de la Plataforma y su Crecimiento

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando más de 2,5 millones de ventas y 600 mil usuarios registrados. Las categorías más populares en la plataforma son Tecnologías y Electro. Este crecimiento refleja la aceptación de la plataforma en un entorno competitivo de e-commerce en Argentina.

Requisitos para Acceder a la Promoción

Para disfrutar de la promoción, es fundamental ser cliente/a de Banco Provincia y poseer una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Aquellos que aún no cuenten con una tarjeta pueden solicitarla a través del portal. Además, es necesario crear una cuenta de usuario/a en el sitio web, configurando una contraseña personal, confidencial e intransferible.

Esta promoción representa una oportunidad para quienes buscan mejorar su calidad de sueño y confort en el hogar, mientras aprovechan las facilidades de pago que ofrece Banco Provincia.