Banco Provincia lanza descuentos y créditos especiales para reactivar el turismo bonaerense en el verano 2026

Con la temporada de verano cada vez más cerca, el Gobierno bonaerense presentó un nuevo paquete de medidas destinado a fortalecer el consumo y reactivar el turismo en la Costa Atlántica y otras zonas turísticas de la provincia de Buenos Aires. Las iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Producción y Banco Provincia, buscan dinamizar la economía local y ofrecer herramientas de financiamiento accesibles para las familias que planean sus vacaciones 2026.

Nuevas medidas para fortalecer el turismo bonaerense

El anuncio fue encabezado por Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia; y Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo. Durante la presentación, las autoridades destacaron que las medidas surgen de la necesidad de acompañar a un sector que atraviesa una situación crítica, luego de dos temporadas con baja actividad y una caída sostenida del consumo.

Costa explicó que las acciones buscan incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y numerosos municipios, mientras que Cuattromo remarcó que el objetivo del banco es seguir construyendo soluciones concretas “que lleguen a cada rincón del territorio bonaerense”.

Préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”

Entre las novedades se destaca el lanzamiento del préstamo “Tu préstamo acá: Especial Verano”, una línea diseñada para financiar productos y servicios turísticos o recreativos, como alojamiento, alquiler de carpas y sombrillas, excursiones y otros gastos relacionados con las vacaciones.

Características principales del préstamo:

Monto máximo: hasta $2.000.000

hasta $2.000.000 Plazo: 3, 6, 9 o 12 meses

3, 6, 9 o 12 meses Tasa de interés: desde 56%

desde 56% Gestión: 100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking

100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking Destino: productos y servicios ofrecidos por comercios adheridos

El préstamo funciona de manera personalizada: el comercio puede ofrecer al cliente una propuesta de financiación adaptada a su perfil crediticio, que el usuario puede aceptar de forma digital antes de finalizar el día. Una vez aprobada, el dinero se acredita al comercio al día siguiente.

Promociones con tarjetas Banco Provincia

Durante diciembre, enero y febrero, el banco implementará una serie de promociones con tarjetas de crédito para fomentar el consumo en sectores turísticos y comerciales.

Principales beneficios:

Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés, en ventas presenciales, online y telefónicas.

hasta 6 cuotas sin interés, en ventas presenciales, online y telefónicas. Automotores y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos. Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés en los principales destinos de la Costa Atlántica.

hasta 6 cuotas sin interés en los principales destinos de la Costa Atlántica. Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales. Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías. Vigente del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Beneficios de Cuenta DNI para la temporada 2026

Cuenta DNI seguirá siendo una herramienta clave para promover el consumo en comercios de cercanía y destinos turísticos. Durante la temporada habrá:

Descuentos habituales en supermercados, ferias y almacenes de barrio .

. Beneficios especiales en zonas turísticas de la provincia.

de la provincia. Eventos gratuitos y espectáculos culturales para la comunidad de usuarios.

Programa “Mesumo Navidad” con rebajas acumulables

Otra iniciativa destacada es el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con descuentos de 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Detalles del programa:

Los vouchers se podrán canjear del 1 al 10 de cada mes , hasta agotar stock.

, hasta agotar stock. Podrán usarse del 15 al 30 en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI. Son acumulables con otras promociones vigentes .

. Se pueden aplicar en más de una compra.

Impulso al consumo y al desarrollo local

Con estas medidas, Banco Provincia y el Gobierno bonaerense buscan fortalecer la actividad económica regional, apoyar a las familias que planean sus vacaciones y acompañar a los comerciantes del sector turístico, en una temporada clave para la economía provincial.