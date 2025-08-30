banner ad

Banco Provincia lanza descuentos especiales para celebrar su aniversario en septiembre

Ignacio Hernández
Cuenta DNI Banco Provincia de Buenos Aires

El Banco Provincia (BAPRO) anunció la renovación de descuentos para los más de 10 millones de usuarios de la Cuenta DNI, con promociones especiales en septiembre para conmemorar su aniversario que incluye una serie de beneficios en diversos rubros.

Espacio Publicitario

Promociones destacadas para el mes de septiembre

La entidad bancaria, que opera desde 1822, ha diseñado un cronograma variado de beneficios que abarca el sector gastronómico, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados. Estas promociones se habilitarán a lo largo del mes con el objetivo de fomentar el uso de la Cuenta DNI.

Sábado inestable y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?
Mirá también:

Sábado inestable y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?

Una de las principales ofertas es el 30% de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el 6 y 7 de septiembre, con un tope de $8.000 por persona alcanzable tras un consumo de hasta $26.700.

Espacio Publicitario

Beneficios adicionales en sectores variados

Aparte de las ofertas gastronómicas, se ofrecerán 35% de descuento en carnicerías, pollerías y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de $6.000 por jornada, válido para consumos de $17.000.

Además, cada viernes habrá un 20% de descuento en comercios de cercanía, hasta un tope de $4.000 por día, aplicable a consumos de hasta $20.000. Los comercios adheridos en universidades bonaerenses también ofrecen un 40% de descuento todos los días

.

Resumen de todas las ofertas de la Cuenta DNI para septiembre

  • Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento en gastronomía, el 6 y 7 de septiembre, con tope de $8.000.
  • Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre, tope de $6.000.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope de $4.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios de universidades bonaerenses, tope de $6.000.
  • Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, tope de $12.000 por mes.
  • Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días, con Visa o Mastercard.

Por último, se consolidan las herramientas de ahorro del Banco Provincia, buscando ampliar el acceso a productos de consumo cotidiano y contribuir al bienestar económico de los bonaerenses.

Spagnuolo teme por su vida y evalúa ser “arrepentido” en la causa por supuestas coimas
Mirá también:

Spagnuolo teme por su vida y evalúa ser “arrepentido” en la causa por supuestas coimas
ETIQUETAS
Compartir este artículo
compras online tierra del fuego
Tierra del Fuego compras online: cómo funciona el nuevo sistema y qué podés conseguir más barato
Sociedad
auh anses creditos nuevos
AUH en septiembre 2025: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios y cuándo se paga?
Anses
Este sábado se reabre La California en el marco del 160º aniversario de Castelli
Castelli
feriado 10
Finalmente confirman el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10
Nacionales
Escándalo en General Alvarado: Distribuían agua no apta para el consumo humano en escuelas del Distrito
Provincia
Agosto cierra con clima primaveral: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?
Provincia
Exagere la violencia: una mujer muere tras ser prendida fuego por su ex en plena calle
Crimen en plena calle: una mujer de 31 años fue prendida fuego por su ex
Nacionales

Más leídas