Banco Provincia lanza descuentos especiales para celebrar su aniversario en septiembre

El Banco Provincia (BAPRO) anunció la renovación de descuentos para los más de 10 millones de usuarios de la Cuenta DNI, con promociones especiales en septiembre para conmemorar su aniversario que incluye una serie de beneficios en diversos rubros.

Promociones destacadas para el mes de septiembre

La entidad bancaria, que opera desde 1822, ha diseñado un cronograma variado de beneficios que abarca el sector gastronómico, carnicerías, comercios de cercanía y supermercados. Estas promociones se habilitarán a lo largo del mes con el objetivo de fomentar el uso de la Cuenta DNI.

Una de las principales ofertas es el 30% de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el 6 y 7 de septiembre, con un tope de $8.000 por persona alcanzable tras un consumo de hasta $26.700.

Beneficios adicionales en sectores variados

Aparte de las ofertas gastronómicas, se ofrecerán 35% de descuento en carnicerías, pollerías y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre, con un límite de $6.000 por jornada, válido para consumos de $17.000.

Además, cada viernes habrá un 20% de descuento en comercios de cercanía, hasta un tope de $4.000 por día, aplicable a consumos de hasta $20.000. Los comercios adheridos en universidades bonaerenses también ofrecen un 40% de descuento todos los días

.

Resumen de todas las ofertas de la Cuenta DNI para septiembre

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento en gastronomía, el 6 y 7 de septiembre, con tope de $8.000.

30% de descuento en gastronomía, el 6 y 7 de septiembre, con tope de $8.000. Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre, tope de $6.000.

35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre, tope de $6.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope de $4.000.

20% de descuento todos los viernes, tope de $4.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios de universidades bonaerenses, tope de $6.000.

40% de descuento todos los días en comercios de universidades bonaerenses, tope de $6.000. Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, tope de $12.000 por mes.

40% de descuento en compra y recarga, tope de $12.000 por mes. Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días, con Visa o Mastercard.

Por último, se consolidan las herramientas de ahorro del Banco Provincia, buscando ampliar el acceso a productos de consumo cotidiano y contribuir al bienestar económico de los bonaerenses.