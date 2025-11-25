Banco Provincia lanza beneficios para el verano: Descuentos, cuotas y nuevos préstamos para turismo

La temporada de verano ya empieza a sentirse en la Costa Atlántica y el Banco Provincia anunció un paquete de medidas que acompañará los meses de diciembre, enero y febrero. La iniciativa apunta a impulsar el consumo, estimular el turismo interno y reforzar los beneficios para quienes usan Cuenta DNI y tarjetas de la entidad.

Promociones y beneficios durante la temporada

La entidad confirmó que habrá cuotas sin interés en rubros clave para la temporada, como hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento. Todas estas acciones estarán disponibles para compras presenciales, online o telefónicas en comercios adheridos.

El objetivo es dinamizar el comercio local, facilitar el acceso a servicios turísticos y acompañar el movimiento económico de las zonas más concurridas del verano.

Descuentos especiales por navidad con Cuenta DNI

Durante diciembre, los beneficios habituales de Cuenta DNI se reforzarán con descuentos adicionales en:

Comercios de cercanía.

Supermercados.

Ferias y mercados locales.

Eventos culturales y musicales en zonas turísticas.

Además, el Banco Provincia anunció la llegada del programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas del 20%, 30% y 40%, los cuales serán acumulables con promociones vigentes.

Los vouchers tendrán topes de $10.000, $20.000 y $30.000, según el porcentaje de descuento. Podrán canjearse del 1 al 10 de cada mes (hasta agotar stock) y utilizarse del 15 al 30. También podrán aplicarse en más de una compra y servirán en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Préstamos personales especiales para turismo

El Banco Provincia presentó la línea “Tu préstamo acá: Especial Verano”, pensada para financiar compras relacionadas con turismo y recreación.

Las características principales son:

Créditos de hasta $2.000.000 .

. Plazo máximo de 12 meses .

. Gestión 100% digital .

. Tasas preferenciales para personas que cobran sus haberes en el Banco Provincia.

Un diferencial de esta propuesta es que el préstamo se coordina entre el cliente y el comercio, que genera una oferta personalizada según el perfil crediticio del usuario.

El monto y el plazo aparecen directamente en Cuenta DNI o Home Banking, y el cliente tiene tiempo hasta el final del día para aceptar la propuesta. El dinero se acredita al comercio al día siguiente.

Como ejemplo, si una persona quiere alquilar una carpa por 15 días en un balneario, el comercio puede ofrecerle un financiamiento a medida para concretar la operación.