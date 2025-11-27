Banco Provincia impulsa ahorros con beneficios especiales para Navidad y verano 2026

El Banco Provincia ha anunciado el relanzamiento de su billetera digital, Cuenta DNI, con diversas promociones que buscan incentivar el consumo y el turismo durante la temporada festiva y estival. Estas iniciativas, que se prolongarán durante diciembre, enero y febrero de 2026, ofrecen descuentos y facilidades de pago especialmente pensadas para las fiestas de fin de año y el verano.

¿Qué promociones se ofrecerán durante la Navidad?

Durante el mes de diciembre, Cuenta DNI reforzará sus beneficios habituales, aportando descuentos significativos en comercios de cercanía, supermercados y en eventos culturales y musicales, especialmente en zonas turísticas. Un aspecto destacado de esta campaña es el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá a los usuarios canjear vouchers con rebajas acumulables de hasta el 40%.

Los detalles son los siguientes:

Vouchers de descuentos: Disponibles con rebajas del 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Disponibles con rebajas del 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente. Los vouchers se deberán canjear entre el 1 y el 10 de cada mes y podrán ser utilizados del 15 al 30 en cualquier comercio que acepte Cuenta DNI.

y podrán ser utilizados del en cualquier comercio que acepte Cuenta DNI. Se podrán utilizar en más de una compra y son acumulables con otros beneficios de la aplicación.

Préstamos personales: Nuevas opciones para financiar el verano

En el marco de esta iniciativa, el Banco también ha presentado la línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, con el objetivo de facilitar compras de productos y servicios turísticos. Este programa incluye:

Créditos de hasta $2.000.000 , con un plazo máximo de 12 meses.

, con un plazo máximo de 12 meses. Gestión 100% digital con tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el banco.

Los usuarios podrán coordinar directamente con el comercio para obtener ofertas personalizadas en función de su perfil crediticio, lo que facilitará el financiamiento inmediato para servicios como alquileres de balnearios y otros consumos.

Beneficios y descuentos a lo largo del verano 2026

El Banco Provincia también ha detallado los beneficios que estarán disponibles a lo largo del verano. Estos incluyen:

Descuentos en comercios y servicios

Beneficios especiales en comercios de barrio, supermercados y ferias.

Promociones en zonas turísticas y eventos gratuitos para usuarios de Cuenta DNI.

Opciones de financiación con tarjetas