Banco Provincia habilita trámites por WhatsApp y evita filas desde casa

Clientes de Banco Provincia tienen ahora la posibilidad de realizar diversos trámites desde la comodidad de su hogar, simplemente enviando un mensaje de WhatsApp con la palabra Autogestión al número 11-2821-6222. Esta nueva herramienta busca agilizar los procesos y evitar largas esperas en las sucursales.

¿Cómo funciona el servicio de autogestión por WhatsApp?

Al enviar el mensaje inicial, los usuarios deben proveer su DNI y llevar a cabo una validación biométrica de identidad. Posteriormente, se les solicitará responder cuatro preguntas relacionadas con el trámite que quieran realizar. Esta gestión permite acceder a diversos servicios, como:

Habilitación de tarjetas

Ejecución de Cuenta DNI

Blanqueo del PIN

Trámites disponibles en el menú de autogestión

Entre las acciones que los usuarios pueden realizar se destacan:

Blanqueo de PIN: Si olvidaron su clave de cuatro números para cajeros automáticos, pueden blanquearla siguiendo estos pasos: Ingresar a Tarjeta de débito en el Menú Autogestiones.

Seleccionar Habilitación/Blanqueo y pulsar Enviar.

Seguir las instrucciones. Activación de tarjeta de débito: Para activar la tarjeta, los clientes deben: Utilizar un cajero automático de la Red Link y realizar una extracción.

O, ingresar al Menú Autogestiones, seleccionar Habilitación/Blanqueo y pulsar Enviar. Obtener los últimos cuatro números de la tarjeta de débito: Este trámite es útil para quienes instalan Cuenta DNI en nuevos dispositivos. Procedimiento: Desde Tarjeta de débito, en el Menú Autogestiones, seleccionar Últimos cuatro dígitos.

Pulsar Enviar y seguir las instrucciones. Activación de tarjeta de crédito: Para habilitar la tarjeta de crédito, los clientes deben: Acceder al Menú Autogestiones y seleccionar la opción para TC Visa o TC MasterCard según corresponda.

Elegir Habilitación/Blanqueo, presionar Enviar y seguir las instrucciones. Seguimiento de tarjeta: Aquellos que estén a la espera de una tarjeta pueden consultar su estado. Para ello: Ingresar a Envío de tarjetas en el Menú Autogestiones y seguir las instrucciones para recibir la información en tiempo real.

Beneficios de la gestión digital

La implementación de este servicio busca optimizar la atención al cliente, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a los trámites bancarios. Según datos proporcionados por la entidad, se estima que el uso de esta herramienta puede incrementar la eficiencia en un 30% respecto a la atención presencial. De esta forma, Banco Provincia se suma a la tendencia de la digitalización que caracteriza al sector financiero actual.