Banco Provincia habilita trámites por WhatsApp y evita filas desde casa

Ignacio Hernández
banco provincia buenos aires

Clientes de Banco Provincia tienen ahora la posibilidad de realizar diversos trámites desde la comodidad de su hogar, simplemente enviando un mensaje de WhatsApp con la palabra Autogestión al número 11-2821-6222. Esta nueva herramienta busca agilizar los procesos y evitar largas esperas en las sucursales.

¿Cómo funciona el servicio de autogestión por WhatsApp?

Al enviar el mensaje inicial, los usuarios deben proveer su DNI y llevar a cabo una validación biométrica de identidad. Posteriormente, se les solicitará responder cuatro preguntas relacionadas con el trámite que quieran realizar. Esta gestión permite acceder a diversos servicios, como:

Kicillof declara emergencia económica y busca aprobar el Presupuesto 2026
Mirá también:

Kicillof declara emergencia económica y busca aprobar el Presupuesto 2026
  • Habilitación de tarjetas
  • Ejecución de Cuenta DNI
  • Blanqueo del PIN

Trámites disponibles en el menú de autogestión

Entre las acciones que los usuarios pueden realizar se destacan:

  1. Blanqueo de PIN: Si olvidaron su clave de cuatro números para cajeros automáticos, pueden blanquearla siguiendo estos pasos:
    • Ingresar a Tarjeta de débito en el Menú Autogestiones.
    • Seleccionar Habilitación/Blanqueo y pulsar Enviar.
    • Seguir las instrucciones.
  2. Activación de tarjeta de débito: Para activar la tarjeta, los clientes deben:
    • Utilizar un cajero automático de la Red Link y realizar una extracción.
    • O, ingresar al Menú Autogestiones, seleccionar Habilitación/Blanqueo y pulsar Enviar.
  3. Obtener los últimos cuatro números de la tarjeta de débito: Este trámite es útil para quienes instalan Cuenta DNI en nuevos dispositivos. Procedimiento:
    • Desde Tarjeta de débito, en el Menú Autogestiones, seleccionar Últimos cuatro dígitos.
    • Pulsar Enviar y seguir las instrucciones.
  4. Activación de tarjeta de crédito: Para habilitar la tarjeta de crédito, los clientes deben:
    • Acceder al Menú Autogestiones y seleccionar la opción para TC Visa o TC MasterCard según corresponda.
    • Elegir Habilitación/Blanqueo, presionar Enviar y seguir las instrucciones.
  5. Seguimiento de tarjeta: Aquellos que estén a la espera de una tarjeta pueden consultar su estado. Para ello:
    • Ingresar a Envío de tarjetas en el Menú Autogestiones y seguir las instrucciones para recibir la información en tiempo real.

Beneficios de la gestión digital

La implementación de este servicio busca optimizar la atención al cliente, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a los trámites bancarios. Según datos proporcionados por la entidad, se estima que el uso de esta herramienta puede incrementar la eficiencia en un 30% respecto a la atención presencial. De esta forma, Banco Provincia se suma a la tendencia de la digitalización que caracteriza al sector financiero actual.

Cuenta DNI ofrece compras en 3 cuotas sin interés en comercios barriales de la Provincia
Mirá también:

Cuenta DNI ofrece compras en 3 cuotas sin interés en comercios barriales de la Provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
Grave accidente en Dolores: Murió un joven tras violento choque entre moto y auto
Dolores
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
Dia agradable soleado primaveral clima
Se mantienen las buenas condiciones del tiempo durante el último finde XXL
Provincia

Más leídas