Banco Nación y MODO: todos los descuentos y reintegros vigentes para ahorrar este fin de semana

En la recta final del año, las entidades financieras intensifican sus propuestas para facilitar el consumo y ofrecer alivio al bolsillo. En ese escenario, las acciones conjuntas entre bancos y billeteras digitales se consolidan como una alternativa cada vez más utilizada para pagar de forma simple, segura y con beneficios concretos en rubros cotidianos.

Qué es la “Semana Nación” y cómo acceder a los beneficios

Bajo el lema “Semana Nación”, el Banco Nación mantiene una serie de descuentos, reintegros y cuotas sin interés en comercios de distintos rubros, tanto de forma presencial como online. Las promociones están disponibles para quienes paguen con:

Tarjetas de crédito o débito del Banco Nación

Billetera digital MODO BNA+

En paralelo, continúa la financiación en cuotas sin interés a través del marketplace Tienda BNA+, con foco en consumo general, viajes y productos para el hogar.

Descuentos en transporte y movilidad urbana

El uso de medios de pago digitales se ve incentivado con beneficios especiales en el transporte público:

100% de descuento pagando con tarjeta de débito en subte y colectivos con tecnología contactless

pagando con tarjeta de débito en subte y colectivos con tecnología contactless 80% de descuento con tarjeta de crédito en subte y colectivos contactless

con tarjeta de crédito en subte y colectivos contactless 100% de reintegro en colectivos pagando con QR desde BNA+, con tope de $15.000

Estas promociones buscan fomentar el pago sin contacto y reducir el uso de efectivo en la movilidad diaria.

Reintegros en combustibles durante diciembre

El Banco Nación sostiene un beneficio clave para quienes cargan combustible:

30% de reintegro en Shell, Axion, YPF y Gulf

en Shell, Axion, YPF y Gulf Tope de $15.000 por mes

Válido pagando con tarjetas Visa y MasterCard del banco a través de MODO

Se trata de uno de los descuentos más valorados, especialmente en un contexto de subas en los costos de traslado.

Beneficios en supermercados y mayoristas

Las compras de alimentos y productos básicos concentran una parte importante del gasto mensual. En ese rubro, las promociones vigentes incluyen:

20% de reintegro en supermercados DIA, con tope de $20.000 por mes

en supermercados DIA, con tope de 25% de reintegro en mayorista VITAL, con tope de $10.000 por mes

en mayorista VITAL, con tope de 20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 mensuales, válido en compras superiores a $60.000

Los descuentos aplican pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas del Banco Nación y MODO.

Supermercados: beneficio especial para jubilados

Quienes cobran sus haberes a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional:

5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto

en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto Tope de $5.000 por semana

Máximo de $20.000 por mes

Pago exclusivo con BNA+ MODO

Este beneficio apunta a reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados en compras habituales.

Descuentos en shoppings adheridos

También hay promociones en centros comerciales de distintas zonas del país:

20% de descuento , sin tope de reintegro

, sin tope de reintegro Aplica en shoppings adheridos como Unicenter, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Distrito Arcos y DOT, entre otros

La propuesta alcanza a locales de indumentaria, gastronomía y consumo general.

Cuotas y descuentos para viajes dentro del país

Para quienes planifican escapadas o vacaciones, Banco Nación y MODO ofrecen beneficios en turismo nacional:

6 y 9 cuotas sin interés en Despegar para vuelos con destinos nacionales

en Despegar para vuelos con destinos nacionales 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en pasajes nacionales en agencias de viajes adheridas

Estas promociones apuntan a fomentar el turismo interno y facilitar el acceso a viajes financiados.

Promociones en consumo diario y gastronomía

Además de los rubros principales, continúan vigentes beneficios en marcas de consumo masivo:

25% de reintegro en Vacalín, con tope de $9.000 por semana , pagando con tarjetas del banco

en Vacalín, con tope de , pagando con tarjetas del banco Beneficios diarios en McDonald’s, abonando con MODO sin contacto y tarjetas Mastercard del Banco Nación

Condiciones generales a tener en cuenta

Para acceder a los descuentos y reintegros es fundamental: