Banco Nación y MODO: todos los descuentos y reintegros vigentes para ahorrar este fin de semana

En la recta final del año, las entidades financieras intensifican sus propuestas para facilitar el consumo y ofrecer alivio al bolsillo. En ese escenario, las acciones conjuntas entre bancos y billeteras digitales se consolidan como una alternativa cada vez más utilizada para pagar de forma simple, segura y con beneficios concretos en rubros cotidianos.
Qué es la “Semana Nación” y cómo acceder a los beneficios
Bajo el lema “Semana Nación”, el Banco Nación mantiene una serie de descuentos, reintegros y cuotas sin interés en comercios de distintos rubros, tanto de forma presencial como online. Las promociones están disponibles para quienes paguen con:
Empleados de comercio: ¿Cuánto cobran en enero 2026 con la suma fija del último acuerdo paritario?
- Tarjetas de crédito o débito del Banco Nación
- Billetera digital MODO BNA+
En paralelo, continúa la financiación en cuotas sin interés a través del marketplace Tienda BNA+, con foco en consumo general, viajes y productos para el hogar.
Descuentos en transporte y movilidad urbana
El uso de medios de pago digitales se ve incentivado con beneficios especiales en el transporte público:
- 100% de descuento pagando con tarjeta de débito en subte y colectivos con tecnología contactless
- 80% de descuento con tarjeta de crédito en subte y colectivos contactless
- 100% de reintegro en colectivos pagando con QR desde BNA+, con tope de $15.000
Estas promociones buscan fomentar el pago sin contacto y reducir el uso de efectivo en la movilidad diaria.
Reintegros en combustibles durante diciembre
El Banco Nación sostiene un beneficio clave para quienes cargan combustible:
- 30% de reintegro en Shell, Axion, YPF y Gulf
- Tope de $15.000 por mes
- Válido pagando con tarjetas Visa y MasterCard del banco a través de MODO
Se trata de uno de los descuentos más valorados, especialmente en un contexto de subas en los costos de traslado.
Beneficios en supermercados y mayoristas
Las compras de alimentos y productos básicos concentran una parte importante del gasto mensual. En ese rubro, las promociones vigentes incluyen:
- 20% de reintegro en supermercados DIA, con tope de $20.000 por mes
- 25% de reintegro en mayorista VITAL, con tope de $10.000 por mes
- 20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 mensuales, válido en compras superiores a $60.000
Los descuentos aplican pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas del Banco Nación y MODO.
Supermercados: beneficio especial para jubilados
Quienes cobran sus haberes a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional:
- 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto
- Tope de $5.000 por semana
- Máximo de $20.000 por mes
- Pago exclusivo con BNA+ MODO
Este beneficio apunta a reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados en compras habituales.
Descuentos en shoppings adheridos
También hay promociones en centros comerciales de distintas zonas del país:
- 20% de descuento, sin tope de reintegro
- Aplica en shoppings adheridos como Unicenter, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Distrito Arcos y DOT, entre otros
La propuesta alcanza a locales de indumentaria, gastronomía y consumo general.
Cuotas y descuentos para viajes dentro del país
Para quienes planifican escapadas o vacaciones, Banco Nación y MODO ofrecen beneficios en turismo nacional:
- 6 y 9 cuotas sin interés en Despegar para vuelos con destinos nacionales
- 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en pasajes nacionales en agencias de viajes adheridas
Estas promociones apuntan a fomentar el turismo interno y facilitar el acceso a viajes financiados.
Promociones en consumo diario y gastronomía
Además de los rubros principales, continúan vigentes beneficios en marcas de consumo masivo:
- 25% de reintegro en Vacalín, con tope de $9.000 por semana, pagando con tarjetas del banco
- Beneficios diarios en McDonald’s, abonando con MODO sin contacto y tarjetas Mastercard del Banco Nación
Condiciones generales a tener en cuenta
Para acceder a los descuentos y reintegros es fundamental:
- Contar con tarjetas activas del Banco Nación o la billetera MODO BNA+
- Verificar topes mensuales y semanales
- Chequear comercios adheridos y formas de pago habilitadas