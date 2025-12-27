Banco Nación y MODO: todos los descuentos y reintegros vigentes para ahorrar este fin de semana

Denisse Helman
Banco Nación lanza promoción de $300.000 en reintegros: cómo acceder desde hoy

En la recta final del año, las entidades financieras intensifican sus propuestas para facilitar el consumo y ofrecer alivio al bolsillo. En ese escenario, las acciones conjuntas entre bancos y billeteras digitales se consolidan como una alternativa cada vez más utilizada para pagar de forma simple, segura y con beneficios concretos en rubros cotidianos.

Qué es la “Semana Nación” y cómo acceder a los beneficios

Bajo el lema “Semana Nación”, el Banco Nación mantiene una serie de descuentos, reintegros y cuotas sin interés en comercios de distintos rubros, tanto de forma presencial como online. Las promociones están disponibles para quienes paguen con:

  • Tarjetas de crédito o débito del Banco Nación
  • Billetera digital MODO BNA+

En paralelo, continúa la financiación en cuotas sin interés a través del marketplace Tienda BNA+, con foco en consumo general, viajes y productos para el hogar.

Descuentos en transporte y movilidad urbana

El uso de medios de pago digitales se ve incentivado con beneficios especiales en el transporte público:

  • 100% de descuento pagando con tarjeta de débito en subte y colectivos con tecnología contactless
  • 80% de descuento con tarjeta de crédito en subte y colectivos contactless
  • 100% de reintegro en colectivos pagando con QR desde BNA+, con tope de $15.000

Estas promociones buscan fomentar el pago sin contacto y reducir el uso de efectivo en la movilidad diaria.

Reintegros en combustibles durante diciembre

El Banco Nación sostiene un beneficio clave para quienes cargan combustible:

  • 30% de reintegro en Shell, Axion, YPF y Gulf
  • Tope de $15.000 por mes
  • Válido pagando con tarjetas Visa y MasterCard del banco a través de MODO

Se trata de uno de los descuentos más valorados, especialmente en un contexto de subas en los costos de traslado.

Beneficios en supermercados y mayoristas

Las compras de alimentos y productos básicos concentran una parte importante del gasto mensual. En ese rubro, las promociones vigentes incluyen:

  • 20% de reintegro en supermercados DIA, con tope de $20.000 por mes
  • 25% de reintegro en mayorista VITAL, con tope de $10.000 por mes
  • 20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 mensuales, válido en compras superiores a $60.000

Los descuentos aplican pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas del Banco Nación y MODO.

Supermercados: beneficio especial para jubilados

Quienes cobran sus haberes a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional:

  • 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto
  • Tope de $5.000 por semana
  • Máximo de $20.000 por mes
  • Pago exclusivo con BNA+ MODO

Este beneficio apunta a reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados en compras habituales.

Descuentos en shoppings adheridos

También hay promociones en centros comerciales de distintas zonas del país:

  • 20% de descuento, sin tope de reintegro
  • Aplica en shoppings adheridos como Unicenter, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Distrito Arcos y DOT, entre otros

La propuesta alcanza a locales de indumentaria, gastronomía y consumo general.

Cuotas y descuentos para viajes dentro del país

Para quienes planifican escapadas o vacaciones, Banco Nación y MODO ofrecen beneficios en turismo nacional:

  • 6 y 9 cuotas sin interés en Despegar para vuelos con destinos nacionales
  • 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en pasajes nacionales en agencias de viajes adheridas

Estas promociones apuntan a fomentar el turismo interno y facilitar el acceso a viajes financiados.

Promociones en consumo diario y gastronomía

Además de los rubros principales, continúan vigentes beneficios en marcas de consumo masivo:

  • 25% de reintegro en Vacalín, con tope de $9.000 por semana, pagando con tarjetas del banco
  • Beneficios diarios en McDonald’s, abonando con MODO sin contacto y tarjetas Mastercard del Banco Nación

Condiciones generales a tener en cuenta

Para acceder a los descuentos y reintegros es fundamental:

  • Contar con tarjetas activas del Banco Nación o la billetera MODO BNA+
  • Verificar topes mensuales y semanales
  • Chequear comercios adheridos y formas de pago habilitadas
Más leídas