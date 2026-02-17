Banco Nación y MODO lanzan 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria: ¿Cómo aprovechar la promoción?

En medio de una fuerte caída del consumo y con la necesidad de renovar el vestidor para la temporada de otoño que se avecina, el Banco Nación (BNA) ha lanzado una promoción estratégica junto a la billetera digital MODO. Esta iniciativa busca incentivar las compras de indumentaria en todo el país, ofreciendo un beneficio que combina ahorro directo con facilidades de financiación, una dupla poco común en el contexto económico actual de Argentina.

La promoción estará vigente durante las próximas semanas y alcanza a una amplia red de comercios adheridos. Para los usuarios de la entidad bancaria, representa una oportunidad de alivio al bolsillo, especialmente al considerar que las cuotas sin interés se han convertido en el recurso más buscado por los consumidores locales para ganarle a la inflación.

Detalles de la promoción: beneficios y límites de reintegro

El acuerdo entre el BNA y MODO establece un descuento del 25% sobre el total de la compra en locales seleccionados de ropa, calzado y accesorios. Además, el beneficio incluye la posibilidad de financiar el pago en 6 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Es fundamental tener en cuenta las condiciones técnicas para que el beneficio se aplique correctamente:

Toque de pago: La compra debe realizarse a través de la app MODO o desde la aplicación BNA+, escaneando el código QR del comercio.

La compra debe realizarse a través de la app MODO o desde la aplicación BNA+, escaneando el código QR del comercio. Toque de descuento: El reintegro tiene un tope de hasta $20.000 por cliente por mes. Esto significa que para aprovechar el descuento al máximo, la compra ideal debería rondar los $80.000.

El reintegro tiene un tope de hasta $20.000 por cliente por mes. Esto significa que para aprovechar el descuento al máximo, la compra ideal debería rondar los $80.000. Acreditación: El dinero del reintegro no se entrega en el momento, sino que se acredita en la cuenta bancaria vinculada a MODO en un plazo de hasta 30 días posteriores a la transacción.

Cómo configurar MODO y BNA+ para obtener el descuento

Muchos usuarios cometen el error de pagar directamente con la tarjeta física, perdiendo así el beneficio. Para asegurar el ahorro del 25%, se deben seguir estos pasos:

Descarga y registro: Tener instalada la app MODO o BNA+ en el celular.

Tener instalada la app MODO o BNA+ en el celular. Vinculación de tarjetas: Dentro de la billetera, agregar las tarjetas de crédito del Banco Nación. Es vital verificar que los datos coincidan con los registros del banco.

Dentro de la billetera, agregar las tarjetas de crédito del Banco Nación. Es vital verificar que los datos coincidan con los registros del banco. Selección del comercio: Antes de pagar, confirmar que el local esté adherido a la promoción de MODO y BNA. Esto suele figurar en la cartelería del comercio o se puede consultar en el mapa de tiendas de la aplicación.

Antes de pagar, confirmar que el local esté adherido a la promoción de MODO y BNA. Esto suele figurar en la cartelería del comercio o se puede consultar en el mapa de tiendas de la aplicación. Pago con QR: Al momento de abonar, elegir “Pagar con QR”, escanear el código y seleccionar la tarjeta de crédito BNA en 6 cuotas.

El regreso de las cuotas sin interés: un respiro para el consumo

La reaparición de las 6 cuotas sin interés en el rubro indumentaria marca un cambio en la tendencia financiera de 2026. Tras meses de tasas elevadas que hacían prohibitivo el financiamiento largo, el Banco Nación apuesta a sostener la actividad comercial mediante el subsidio de tasas.

Para el consumidor argentino, esto permite “licuar” el costo de prendas de alto valor, como abrigos o calzado deportivo, cuyos precios han sufrido aumentos significativos en el último año. Al dividir el pago en seis meses sin recargos, la cuota se mantiene fija mientras el ingreso nominal suele ajustarse por paritarias, otorgando una ventaja financiera real.