Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para beneficiarios de ANSES

El Banco Nación y el Banco Provincia han lanzado líneas de crédito preacordadas dirigidas a beneficiarios de la ANSES. Este nuevo producto es interesante para quienes perciben jubilaciones, AUH o SUAF, ya que promete una gestión sencilla y beneficios significativos. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta propuesta.

Montos y condiciones de los préstamos para beneficiarios de ANSES

Estos préstamos están diseñados específicamente para quienes cobran haberes de ANSES. La gran ventaja es que el trámite es completamente digital y rápido. Los montos varían de acuerdo a la entidad: el Banco Provincia ofrece hasta $2.500.000, mientras que el Banco Nación llega hasta $3.000.000. Ambos bancos tienen plazos de devolución que se extienden hasta 72 meses, lo cual puede ser crucial para cubrir gastos urgentes o iniciar proyectos importantes.

¿Cómo utilizar el simulador para calcular tu cuota?

Una de las novedades más destacadas es el simulador online gratuito. Esta herramienta permite conocer de antemano los detalles de tu préstamo antes de solicitarlo, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas.

¿Cómo funciona el simulador? Al ingresar al sitio web de tu banco, podrás elegir el monto total que necesitas o la cuota mensual que puedes pagar. Luego, seleccionas el plazo de devolución, que varía entre 12 y 72 meses. Tras confirmar esos datos, el sistema te proporcionará la cuota mensual estimada, la tasa de interés actual y el Costo Financiero Total (CFTEA).

Pasos a seguir para solicitar tu crédito ANSES

El proceso para solicitar estos créditos es sencillo y completamente digital. A continuación, se detallan los pasos necesarios tanto para los clientes del Banco Provincia como del Banco Nación.

Clientes del Banco Provincia:

Ingresa a tu home banking con usuario y clave.

Dirígete a la sección de “Préstamos”.

Accede al simulador para elegir monto y plazo.

Confirma la solicitud de manera digital.

Recibirás el dinero en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

Clientes del Banco Nación:

Accede a tu home banking o aplicación móvil.

Busca la opción “Préstamos personales”.

Completa el simulador con los datos que prefieras.

Confirma la operación usando tu clave digital.

El dinero se depositará en tu cuenta en un plazo de 24 a 48 horas.

Una vez aprobado el crédito, el dinero se deposita en la misma cuenta donde recibís tus haberes de ANSES. Las cuotas se debitarán automáticamente, lo que garantiza que no habrá atrasos en los pagos y facilita la gestión financiera para los beneficiarios.