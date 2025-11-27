Banco Nación ofrece hasta el 30% de reintegro en combustibles por pocos días más

Hasta el 30 de noviembre, los clientes del Banco Nación tienen la oportunidad de reducir el costo del combustible con una nueva promoción que ofrece un reintegro del 30% en las cargas realizadas en estaciones de servicio adheridas.

Esta promoción tiene un límite de reintegro mensual de $15.000 por persona y es recomendable revisar las condiciones antes de acudir a las estaciones de servicio.

Cómo funciona el 30% de reintegro del Banco Nación

El beneficio está disponible en todo el país y aplica exclusivamente de viernes a domingo, hasta el 30/11 inclusive. La promoción incluye cargas de nafta y gasoil en estaciones de cuatro redes: YPF, Shell, Axion y Gulf, que operen bajo esta modalidad. El reintegro del 30% se calcula sobre el total de la compra y se acumula hasta alcanzar el límite establecido para cada cliente identificado por su CUIT.

Según informó la entidad, la campaña está orientada a la cartera de consumo. Solo participan las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. Las compras realizadas con tarjetas de débito, otros emisores y en efectivo no son elegibles para el beneficio, al igual que la adquisición de productos o servicios adicionales en la estación.

Qué hay que hacer para acceder al beneficio

Para obtener el descuento, no basta con presentar la tarjeta; es obligatorio efectuar el pago a través de la aplicación BNA+ utilizando MODO. Al momento de cargar combustible, el cliente debe escanear el código QR de MODO disponible en la estación y seleccionar una de las tarjetas de crédito del Banco Nación que participan de la promoción. Intentar pagar con saldo en cuenta o mediante un QR de otra billetera virtual no permitirá acceder al reintegro.

En caso de consumos realizados con tarjetas adicionales, el usuario también debe tener una cuenta monetaria en el Banco Nación asociada a BNA+ para recibir el reintegro. El límite de $15.000 se calcula por cliente y por mes calendario, independientemente de cuántas tarjetas de crédito del banco utilice.

Plazos y límites de la devolución

El reintegro no se refleja en el ticket ni en el resumen en el momento de la compra. De acuerdo con las condiciones de la campaña, el monto se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta vinculada a BNA+ de la persona que realizó el pago. Si durante el mes se realizan varias cargas cumpliendo las condiciones, los reintegros se acumulan hasta llegar al tope establecido.

El Banco Nación destaca que no se responsabiliza por la calidad del combustible ni por el servicio en las estaciones, dado que su función se limita a gestionar el reintegro sobre las compras que cumplan con todos los requisitos. Para quienes aún no han planificado cuándo cargar combustible, puede ser útil organizar la próxima carga entre viernes y domingo y aprovechar los últimos días de esta promoción.