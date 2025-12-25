Banco Nación ofrece celulares en 3, 6 y 12 cuotas sin interés: qué marcas participan y cómo aprovechar el beneficio

En un escenario donde renovar tecnología implica un gasto relevante para muchos hogares, las opciones de financiación vuelven a ganar protagonismo. Las promociones bancarias aparecen como una alternativa clave para acceder a productos de alto valor sin afectar de manera inmediata el presupuesto mensual.

Banco Nación impulsa la compra de celulares en cuotas sin interés

El Banco Nación (BNA) lanzó una propuesta que permite comprar celulares en 3, 6 y 12 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. El beneficio está orientado a facilitar el acceso a smartphones de gama media y alta, sin costos adicionales por financiación.

La iniciativa alcanza a distintos comercios adheridos y a la Tienda BNA+, la plataforma oficial del banco, donde se concentran gran parte de las ofertas vigentes.

Qué marcas y modelos participan de la promoción

Dentro de esta acción comercial se destacan marcas reconocidas del mercado, con especial foco en equipos que combinan rendimiento y precio.

Motorola , con planes de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

, con planes de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. Xiaomi , disponible a través de tiendas oficiales y plataformas asociadas a Tienda BNA+.

, disponible a través de tiendas oficiales y plataformas asociadas a Tienda BNA+. Otros fabricantes incluidos en catálogos de comercios multi-rubro.

La diversidad de opciones permite elegir desde modelos básicos hasta dispositivos con mejores prestaciones, manteniendo el mismo valor final del producto.

Por qué las cuotas sin interés marcan la diferencia

Comprar en cuotas sin interés implica abonar el precio de lista del equipo, sin recargos financieros. En el segmento de telefonía móvil, donde los lanzamientos son constantes y los valores suelen ser elevados, este tipo de financiación se vuelve especialmente relevante.

El monto total no se incrementa.

Se paga una cuota fija todos los meses.

Permite actualizar el celular sin un impacto fuerte en el gasto mensual.

Esto resulta útil tanto para quienes buscan cambiar de equipo como para quienes necesitan reemplazar un teléfono dañado o desactualizado.

Cómo acceder al beneficio del Banco Nación

El proceso para aprovechar la promoción es simple y está disponible para clientes del banco.

Elegir el celular en Tienda BNA+ o en un comercio adherido.

o en un comercio adherido. Abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación .

. Seleccionar el plan de 3, 6 o 12 cuotas sin interés, según disponibilidad.

Las condiciones pueden variar según el comercio y el modelo elegido, por lo que se recomienda revisar los detalles antes de concretar la compra.

Más opciones en tiendas y comercios adheridos

Además de la tienda oficial del banco, el beneficio se extiende a cadenas de electrodomésticos y comercios digitales que ofrecen celulares dentro de su catálogo.

Frávega .

. Megatone .

. BIDCom .

. Tienda Newsan.

En muchos casos, estas tiendas suman promociones adicionales, combos o packs que incluyen accesorios como auriculares, fundas o cargadores, sin perder la posibilidad de financiar en cuotas sin interés.