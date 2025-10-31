Banco Nación ofrece 30% de reintegro en supermercados y mayoristas durante noviembre 2025

En un contexto donde cada ahorro cuenta, el Banco Nación lanzó una promoción especial que permitirá a los usuarios aliviar el gasto en alimentos y artículos de primera necesidad. Se trata de un reintegro semanal disponible en todo el país para quienes utilicen su aplicación digital, con la posibilidad de alcanzar importantes sumas de devolución si se organiza el consumo familiar.

Cómo funciona el reintegro del 30% del Banco Nación

Durante todo noviembre de 2025, el Banco Nación (BNA) ofrece un 30% de reintegro en compras de supermercados y mayoristas adheridos utilizando la app MODO BNA+. La promoción está disponible todos los miércoles, tanto para compras presenciales como online, y se aplica exclusivamente con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco.

El tope de reintegro es de $12.000 por cliente por semana, lo que significa que, si dos miembros de una familia aprovechan el beneficio, pueden alcanzar hasta $24.000 por dos semanas o un total de $120.000 a lo largo del mes, combinando los consumos.

Los reintegros se acreditan dentro de los 30 días posteriores a la compra, directamente en la cuenta monetaria asociada a la app. También se incluyen las compras realizadas con tarjetas adicionales, siempre que el titular y el adicional tengan una cuenta en el BNA.

Cómo aprovechar al máximo la promoción

Para acceder al beneficio, el procedimiento es simple y rápido:

Descargar o ingresar a la app MODO BNA+ .

. Escanear el QR del comercio adherido .

. Seleccionar la tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación como medio de pago.

como medio de pago. Confirmar la operación.

De esta manera, el reintegro del 30% se acreditará automáticamente dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Estrategia familiar para alcanzar hasta $120.000 de reintegro

Un grupo familiar puede multiplicar los ahorros utilizando la promoción de manera planificada. Por ejemplo:

Cada persona puede obtener hasta $12.000 por semana de reintegro.

de reintegro. Si dos integrantes realizan compras los miércoles, pueden acumular $24.000 cada dos semanas .

. En cinco semanas de promoción, la suma total puede llegar a $120.000.

Los reintegros aparecerán como ajustes de crédito en los resúmenes de cuenta, beneficiando tanto a titulares como a adicionales, siempre que ambos tengan su cuenta activa en el Banco Nación.