Banco Nación ofrece 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en ópticas adheridas ¿Cómo aprovechar la promoción?

Renovar los anteojos no siempre es una tarea sencilla: los precios, los tiempos de entrega y los trámites suelen hacer que muchas personas posterguen la compra. Sin embargo, una promoción del Banco Nación busca cambiar eso, ofreciendo ahorro y financiación sin costo para quienes adquieran productos en ópticas de todo el país.

Cómo funciona la promoción de Banco Nación en ópticas

El Banco Nación lanzó una propuesta especial que combina 10% de reintegro y tres cuotas sin interés en compras realizadas los jueves en ópticas adheridas. La promoción está disponible hasta el 30 de noviembre de 2025, y se activa al abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA mediante la opción MODO dentro de la app BNA+.

Lo más destacado del beneficio es que no tiene tope de reintegro, algo poco común en este tipo de campañas. Por lo tanto, si el monto de la compra incluye cristales especiales, marcos premium o filtros de luz azul, el 10% de devolución se aplica sobre el total de la operación.

El reintegro se acreditará automáticamente en el resumen de la tarjeta, y puede verse reflejado hasta en dos cierres posteriores.

Requisitos para acceder al beneficio

Para aprovechar la promoción, se deben cumplir dos condiciones fundamentales:

Pagar exclusivamente con MODO dentro de la app BNA+ .

dentro de la app . Utilizar tarjetas de crédito del Banco Nación (Visa o Mastercard).

El descuento no aplica si el pago se realiza con saldo en cuenta, con débito u otras billeteras digitales. Tampoco requiere cupones ni códigos promocionales: el beneficio se activa automáticamente al cumplir las condiciones.

Antes de pagar, se recomienda verificar que la óptica esté adherida al programa y confirmar que el cobro se realizará mediante MODO BNA+.

Qué podés comprar y cómo aprovechar mejor la promoción

La campaña incluye todos los productos disponibles en ópticas adheridas, entre ellos:

Marcos recetados y de sol.

Cristales con distintas graduaciones o filtros.

Lentes de contacto.

Accesorios ópticos.

Para sacar el máximo provecho del beneficio:

Coordiná tu turno con el oftalmólogo antes del jueves para poder realizar la compra ese día.

antes del jueves para poder realizar la compra ese día. Compará precios entre diferentes locales adheridos, ya que pueden variar según proveedor o tiempo de entrega.

entre diferentes locales adheridos, ya que pueden variar según proveedor o tiempo de entrega. Si necesitás equipar a varios integrantes de tu familia, unificá la compra en una sola operación: el 10% se aplicará sobre un monto mayor y las cuotas se distribuirán mejor.

en una sola operación: el 10% se aplicará sobre un monto mayor y las cuotas se distribuirán mejor. Si ya tenés un marco en buen estado, podés invertir el ahorro en cristales de mayor calidad o con tratamiento antirreflejo.

Detalles financieros del beneficio

El atractivo principal de esta propuesta es la combinación de devolución y financiación sin costo. Según el Banco Nación, la promoción aplica con:

Tasa nominal anual (TNA): 0,00%.

Tasa efectiva anual (TEA): 0,00%.

Costo financiero total (CFT): 0,00%.

Esto significa que el monto de la compra se divide en tres pagos iguales sin cargos adicionales. Además, el 10% de devolución opera en conjunto con las cuotas, siempre que se cumplan los pasos establecidos: jueves, comercio adherido, MODO BNA+ y tarjeta de crédito del Banco Nación.

La acreditación del reintegro puede demorar hasta dos resúmenes, lo que se considera normal en este tipo de operaciones. En definitiva, el programa busca facilitar el acceso a productos ópticos combinando ahorro, facilidad de pago y alcance federal.