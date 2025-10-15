Banco Nación lanzó un reintegro del 30% en combustibles mediante BNA+ ¿Quiénes pueden acceder?

En un contexto de aumento en los costos de movilidad, el Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció una nueva promoción para sus clientes que busca aliviar los gastos de combustible hacia fin de año. El beneficio, que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025, ofrece un reintegro del 30% en compras realizadas los fines de semana en estaciones adheridas, con un tope mensual de $15.000 por cliente.

Cómo funciona la promoción

El reintegro aplica a todas las compras de combustibles realizadas los viernes, sábados y domingos entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre. Para acceder, los usuarios deben pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de la app MODO BNA+, escaneando el código QR disponible en la estación de servicio.

El tope de devolución es de $15.000 por mes y por CUIT, y se acredita en la cuenta del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación. Aquellos que usen más de una tarjeta del BNA pueden sumar consumos, pero no superar el tope mensual establecido.

El beneficio estará disponible durante dos meses consecutivos, por lo que los clientes que aprovechen el máximo en ambos períodos pueden ahorrar hasta $30.000 en total.

Requisitos y condiciones para acceder al reintegro

Para participar de la promoción, los usuarios deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Contar con una cuenta monetaria activa en el Banco Nación asociada a la aplicación BNA+.
  • Realizar el pago exclusivamente con tarjeta de crédito BNA desde la app MODO BNA+.
  • Escanear el código QR del comercio al momento de abonar.
  • Verificar que la estación esté adherida al programa antes de efectuar la compra.

Las operaciones hechas con débito, saldo en cuenta o billeteras digitales externas no generan reintegro.
En el caso de las tarjetas adicionales, el reintegro se acredita solo si el titular de la extensión tiene una cuenta activa vinculada a BNA+.

El reintegro se deposita automáticamente en la cuenta monetaria asociada y se calcula sobre el monto efectivamente abonado. El banco aclara que no interviene en la calidad del combustible ni en el servicio de la estación.

Ejemplos de ahorro según el consumo

El programa permite estimar fácilmente el impacto en el gasto mensual de los clientes:

Monto de la cargaPorcentaje reintegradoTotal del reintegro
$50.00030%$15.000 (tope mensual)
$30.00030%$9.000
$20.00030%$6.000

Así, una sola carga de $50.000 en un fin de semana ya permite alcanzar el máximo de devolución. En cambio, si se realizan varias cargas menores, el sistema acumula los reintegros hasta llegar al tope mensual.

Pasos para aprovechar al máximo la promoción

El Banco Nación recomienda seguir algunas prácticas simples para no perder el beneficio:

  • Planificar las cargas entre viernes y domingo dentro de las fechas de vigencia.
  • Verificar que la estación de servicio esté habilitada con MODO BNA+ y tenga el código QR visible.
  • Seleccionar correctamente la tarjeta de crédito BNA al momento de escanear el QR.
  • Guardar el comprobante o ticket de compra para posibles reclamos.
  • Tener presente que el 31 de octubre cierra el primer período y el 1° de noviembre inicia el segundo.
