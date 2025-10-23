Banco Nación lanzó un programa de devolución en combustibles para pagos con BNA+

Ante el incremento sostenido de los precios de la nafta y el gasoil, el Banco Nación (BNA) puso en marcha una iniciativa que busca aliviar el gasto en movilidad de los consumidores. Se trata de un programa de devolución del 30% en combustibles, disponible hasta el 30 de noviembre, que aplica en estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion y Gulf para quienes abonen mediante la app BNA+ con tarjetas de crédito del banco.

Cómo funciona la devolución

El beneficio rige exclusivamente entre viernes y domingo, y consiste en un reintegro del 30% del monto de cada carga de combustible efectuada dentro del período de vigencia. El importe se acredita de manera automática en la cuenta vinculada a BNA+, sin necesidad de completar formularios ni cupones.

Para acceder al descuento, el pago debe realizarse escaneando el código QR de MODO desde la aplicación y seleccionando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación. El programa es válido en todo el país y solo para personas humanas con cuentas de consumo.

Tope mensual y medios de pago habilitados

El reintegro tiene un límite mensual de $15.000 por persona, calculado según el CUIT del titular. Esto permite acumular hasta $30.000 de devolución si se utiliza el beneficio tanto en octubre como en noviembre.

Medios de pago válidos:

Tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación operadas a través de MODO BNA+ .

operadas a través de . Los pagos con saldo en cuenta u otros medios no habilitados quedan fuera del programa.

Si el usuario emplea más de una tarjeta elegible, los reintegros se suman hasta alcanzar el tope mensual. Una vez superado ese límite, no se generan nuevas devoluciones durante el mes.

Acreditación del reintegro y condiciones

El Banco Nación informó que las devoluciones no se acreditan en el momento de la compra, sino dentro de los 30 días posteriores a la operación. Los montos se depositan directamente en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

En el caso de que la carga sea realizada por un adicional, la persona deberá contar con una cuenta propia en el BNA para recibir el reintegro correspondiente.

La entidad aclaró que el programa no implica responsabilidad sobre la calidad del combustible ni sobre los servicios brindados por las estaciones. Cada marca y sucursal define su participación, por lo que se recomienda verificar previamente que el punto de carga esté adherido desde la app o consultando en el lugar.

Pasos para aprovechar el beneficio

Para utilizar la promoción correctamente, el Banco Nación indicó una serie de pasos simples: