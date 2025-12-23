Banco Nación lanzó préstamos en pesos para turismo: cómo pedirlos desde BNA+ y cuáles son los montos disponibles

Planificar unas vacaciones dentro del país suele implicar un esfuerzo económico importante, especialmente en contextos donde los gastos cotidianos ocupan buena parte del ingreso mensual. En ese marco, las líneas de financiamiento específicas para turismo aparecen como una alternativa para organizar viajes con mayor previsibilidad y menos trámites.

Banco Nación lanzó préstamos en pesos para financiar turismo en todo el país

El Banco Nación presentó una nueva línea de préstamos personales en pesos orientada a financiar alojamientos y servicios turísticos en distintos destinos de la Argentina. La propuesta está diseñada para facilitar el acceso a hoteles, hosterías, propiedades administradas por inmobiliarias y servicios en balnearios, con una gestión completamente digital a través de la aplicación BNA+.

La iniciativa busca impulsar el turismo interno y permitir que más personas puedan planificar sus vacaciones sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria ni realizar trámites presenciales.

Cómo solicitar el préstamo turístico desde la app BNA+

El trámite se realiza de manera íntegra desde BNA+, la aplicación oficial del Banco Nación. Desde la entidad remarcan que es fundamental revisar cada paso antes de confirmar la operación.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero no se acredita en la cuenta del cliente, sino que se transfiere directamente al prestador turístico seleccionado, luego de aceptar las condiciones.

El procedimiento incluye:

  • Consultar el listado de comercios turísticos adheridos
  • Verificar en BNA+ si el usuario tiene una oferta de préstamo disponible
  • Contactar al comercio para confirmar disponibilidad del servicio y solicitar el CUIT
  • Ingresar nuevamente a la app, elegir monto y plazo, cargar el CUIT del prestador y finalizar la solicitud

Cuáles son las condiciones del préstamo del Banco Nación

La línea está destinada a personas humanas aptas para crédito personal, con un esquema de requisitos simplificado y sin garantías complejas.

Desde el banco explicaron que se trata de un préstamo en pesos, con amortización mensual bajo sistema francés, garantía a sola firma y sin necesidad de pagaré.

Las principales condiciones son:

  • Monto mínimo: $250.000
  • Monto máximo: hasta $5.000.000
  • Plazos disponibles: 9, 12, 15 y 18 meses
  • Modalidad: gestión exclusiva a través de BNA+
  • Garantía: sola firma

Qué gastos turísticos se pueden cubrir con el crédito

El financiamiento está pensado para cubrir total o parcialmente gastos vinculados a viajes y estadías, permitiendo anticipar reservas o contratar servicios turísticos habilitados.

Entre los usos posibles se encuentran:

  • Alojamientos en hoteles y hosterías
  • Alquileres temporarios gestionados por inmobiliarias
  • Servicios turísticos en balnearios
  • Prestaciones ofrecidas por comercios adheridos al programa
