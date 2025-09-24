Banco Nación lanzó descuentos y cuotas especiales para turismo por tiempo limitado

Denisse Helman
Aumento en Recreación y Cultura lidera crecimiento durante vacaciones de invierno

Cada vez más argentinos buscan alternativas para planificar viajes sin que el presupuesto se vea demasiado afectado. En ese marco, las entidades bancarias vienen ofreciendo programas especiales para estimular el consumo en el sector turístico y, al mismo tiempo, brindar a los clientes la posibilidad de organizar escapadas con mayor flexibilidad de pago.

En qué consiste el Plan Turismo BNA

El Banco Nación presentó una promoción exclusiva dentro de su programa Turismo BNA, que estará vigente hasta el 30 de septiembre. La propuesta incluye:

  • 25% de rebaja en pasajes, alojamientos y alquiler de vehículos.
  • Financiación en hasta 12 cuotas fijas sin interés con tarjetas de crédito del banco o mediante la app BNA+.
  • Acceso directo al beneficio, sin costos ocultos ni recargos.

El objetivo es impulsar el turismo interno, apoyar a las familias que desean recorrer distintos destinos del país y dinamizar el consumo en un contexto económico complejo.

Servicios y productos incluidos

La promoción alcanza a una amplia variedad de opciones de viaje, entre ellas:

  • Reservas de hospedajes en hoteles, hosterías y cabañas.
  • Tickets aéreos de cabotaje, principalmente con Aerolíneas Argentinas.
  • Transporte terrestre y alquiler de autos con financiación especial.

Además, quienes compren pasajes de Aerolíneas Argentinas podrán optar por 6 cuotas sin interés, al igual que en compras realizadas a través de Despegar, siempre que el pago se haga con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación.

Cómo acceder a los beneficios

Para aprovechar la campaña, los clientes deben:

  • Abonar con tarjetas de crédito del Banco Nación o a través de la app BNA+.
  • Consultar previamente la lista de comercios adheridos y las condiciones específicas de la promoción.
  • Realizar las compras antes del 30/9, fecha en la que finaliza la iniciativa.

De esta forma, quienes ya estén organizando vacaciones o escapadas de fin de semana tienen la posibilidad de asegurar descuentos y financiar sus gastos en cuotas fijas, sin comprometer el presupuesto familiar.

