Banco Nación lanzó 24 cuotas sin interés por tiempo limitado: ¿Qué se puede comprar?

En un contexto económico donde el financiamiento es la herramienta clave para el consumo de las familias argentinas, el Banco Nación (BNA) ha sorprendido con una agresiva campaña promocional a través de su plataforma Tienda BNA+. La entidad financiera más grande del país habilitó la posibilidad de adquirir productos en hasta 24 cuotas sin interés, una oferta que se destaca frente a la tendencia de tasas elevadas y que busca incentivar la compra de bienes durables en el inicio de febrero de 2026.

Esta promoción tiene un carácter excepcional y por tiempo limitado, enfocándose principalmente en rubros de alta demanda como tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar. La iniciativa se enmarca en la estrategia del banco para fidelizar a sus millones de usuarios y fomentar el uso de su renovada billetera digital BNA+.

Rubros destacados y productos disponibles

La oferta de las 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+ abarca una amplia gama de categorías. Entre los productos más buscados por los usuarios argentinos se encuentran:

Tecnología y Movilidad : Notebooks de última generación, tablets y teléfonos celulares de marcas líderes. También se incluyen bicicletas y monopatines eléctricos, ideales para el transporte urbano.

: Notebooks de última generación, tablets y teléfonos celulares de marcas líderes. También se incluyen bicicletas y monopatines eléctricos, ideales para el transporte urbano. Electrohogar : Aires acondicionados de alta eficiencia energética (imprescindibles para el verano), heladeras, lavarropas y cocinas.

: Aires acondicionados de alta eficiencia energética (imprescindibles para el verano), heladeras, lavarropas y cocinas. Televisores y Audio : Smart TV con resolución 4K y sistemas de sonido para el entretenimiento doméstico.

: Smart TV con resolución 4K y sistemas de sonido para el entretenimiento doméstico. Climatización: Ventiladores y equipos de aire frío/calor, con opciones que permiten un ahorro considerable al prorratear el costo en dos años.

Requisitos para acceder al beneficio

Para aprovechar este financiamiento sin costo financiero, es necesario cumplir con ciertas condiciones operativas. El beneficio es exclusivo para compras realizadas a través del portal oficial de Tienda BNA+. Los usuarios deben contar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Un punto fundamental es que los pagos deben gestionarse a través de la aplicación BNA+. La integración de la billetera virtual con el marketplace del banco permite que el proceso de compra sea más ágil y seguro, garantizando que el usuario visualice las cuotas sin interés al momento de confirmar la transacción.

Consejos para maximizar el ahorro

Dada la volatilidad de los precios, las 24 cuotas sin interés funcionan como una herramienta de protección frente a la inflación, ya que el valor de la cuota se mantiene fijo mientras los ingresos suelen ajustarse en paritarias. Se recomienda a los usuarios:

Verificar el stock antes de iniciar la compra, ya que los productos con mejores prestaciones suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda de esta promoción.

antes de iniciar la compra, ya que los productos con mejores prestaciones suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda de esta promoción. Comparar precios finales , asegurándose de que el valor del producto en Tienda BNA+ sea competitivo respecto a otros comercios, sumando el valor agregado del financiamiento a largo plazo.

, asegurándose de que el valor del producto en Tienda BNA+ sea competitivo respecto a otros comercios, sumando el valor agregado del financiamiento a largo plazo. Revisar el límite disponible en la tarjeta de crédito, considerando que el monto total de la compra afectará el margen de financiación, aunque el pago se realice mensualmente.

La promoción estará vigente por pocos días o hasta agotar el cupo de productos destinados a esta acción especial. Por ello, se insta a los interesados a ingresar al portal de la tienda y realizar la gestión a la brevedad para no perder la oportunidad de renovar el equipamiento del hogar con el costo financiero más bajo del mercado actual.