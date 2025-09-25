Banco Nación lanzará en octubre una promoción con reintegro total en compras para algunos grupos

El Banco Nación se prepara para el inicio de octubre con una propuesta especial que busca incentivar el consumo en un contexto de fuerte retracción en el poder adquisitivo de los argentinos. La entidad financiera pondrá en marcha una promoción dirigida a un grupo específico de beneficiarios, que recibirán la posibilidad de acceder a un reintegro total de sus compras bajo ciertas condiciones.

Cómo funciona la promoción con reintegro del 100%

La propuesta del Banco Nación consiste en un reintegro del 100% en las compras realizadas a través de MODO BNA+, con un tope mensual de $300.000. El beneficio se aplicará únicamente a quienes reciban la notificación oficial por parte de la entidad en sus correos electrónicos.

Un ejemplo de esta comunicación fue recibido por empleados del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, aunque también se está enviando a trabajadores de otras áreas del Estado nacional.

Acumulable con otras promociones

Una de las particularidades más destacadas es que el reintegro podrá acumularse con otras promociones vigentes, lo que multiplica el beneficio para los usuarios. Entre las combinaciones posibles se encuentran:

  • Shell: 25% de descuento adicional en combustibles.
  • Supermercados adheridos: rebajas que se suman al reintegro principal.
  • Pagos con tarjetas VISA o Mastercard dentro de la app MODO BNA+.

De esta manera, quienes utilicen la promoción podrán obtener reintegros superiores al valor inicial de la compra, en casos en que se superpongan beneficios.

Ejemplos prácticos del beneficio

El Banco Nación detalló cómo se aplicará el reintegro para quienes resulten seleccionados:

  • Si realizás una compra de $100.000, recibirás el reintegro completo en tu cuenta y aún dispondrás de $200.000 de saldo promocional para seguir comprando en el mismo mes.
  • El reintegro se efectiviza en la cuenta asociada, lo que permite utilizar nuevamente ese dinero en futuras operaciones.

Quiénes podrán acceder

La promoción estará disponible exclusivamente para los grupos de trabajadores que reciban el correo electrónico oficial del Banco Nación. Si no llega la notificación, significa que no estás incluido en esta campaña. Según informaron desde la entidad, los avisos se enviarán en la última semana de septiembre, antes del inicio de la promoción.

Vigencia de la propuesta

El reintegro del 100% comenzará a regir el 1 de octubre y se mantendrá hasta fines de noviembre, con la posibilidad de extenderse dependiendo de los resultados y la estrategia comercial del Banco Nación.

