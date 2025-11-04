Banco Nación lanza descuentos de hasta 100% y reintegros de $15.000: conocé todos los beneficios de noviembre

Ahorrar se volvió una prioridad para muchas familias argentinas, y el Banco Nación ofrece una alternativa constante para aliviar el bolsillo. A través de su programa Semana Nación, los clientes pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados, transporte, farmacias, indumentaria y turismo, entre muchos otros rubros. Las promociones se renuevan periódicamente y están disponibles todo el año, tanto con tarjetas del banco como mediante la app BNA+.

Descuentos destacados de Banco Nación y MODO

El programa Semana Nación se consolidó como una de las propuestas más completas del sistema bancario. Los beneficios varían según el rubro, pero incluyen rebajas de hasta 100% en transporte, 30% en supermercados y cuotas sin interés en viajes.

Transporte

100% de descuento con tarjeta de débito en subte y colectivos usando contactless.

con en subte y colectivos usando contactless. 80% de descuento con tarjeta de crédito en subte y colectivos usando contactless.

con en subte y colectivos usando contactless. 100% de reintegro en colectivos pagando con QR desde BNA+, con tope de $15.000.

Las líneas adheridas pueden consultarse en el sitio oficial.

Supermercados

30% de reintegro usando tarjeta de crédito Visa o Mastercard a través de MODO y BNA+ en cadenas como DIA Online, La Coope en casa y Chango Más , con un tope de $12.000 por semana y por cliente .

usando a través de en cadenas como , con un tope de . 15% de reintegro en supermercados El Nene los sábados de noviembre, con tope de $15.000 por mes, por usuario. La compra debe superar los $30.000, abonando con QR de MODO o BNA+.

Viajes

El Banco Nación también ofrece beneficios para quienes planifican escapadas o vacaciones dentro del país:

6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas , pagando con QR de MODO.

en , pagando con QR de MODO. 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en balnearios sin tope de reintegro.

en sin tope de reintegro. 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en hoteles y hosterías , o bien 9 o 12 cuotas sin interés sin descuento en sitios seleccionados.

en , o bien sin descuento en sitios seleccionados. 6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos , tanto presencial como online.

en , tanto presencial como online. 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en parques nacionales, sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

Cómo acceder a los descuentos del Banco Nación

Para aprovechar los beneficios de Semana Nación, las compras deben realizarse con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación, o mediante la billetera digital MODO BNA+.

La app permite pagar escaneando un código QR desde el celular y obtener automáticamente el reintegro correspondiente. Es importante revisar los topes y condiciones de cada promoción antes de comprar, ya que varían por rubro y semana.

Una herramienta para planificar el ahorro

Los usuarios del Banco Nación pueden acceder a decenas de promociones exclusivas desde MODO BNA+ y la Tienda BNA+, con descuentos que se distribuyen a lo largo de la semana.

El programa Semana Nación busca impulsar el consumo cotidiano y ofrecer alivio al bolsillo, en un contexto de precios elevados. Con beneficios diarios y en los rubros más utilizados, se posiciona como una opción práctica para ahorrar de forma simple y directa.