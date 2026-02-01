Banco Nación lanza 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+: Cómo aprovechar la promoción por tiempo limitado

En un contexto donde la financiación a largo plazo se ha vuelto un activo escaso, el Banco Nación (BNA) sorprendió al mercado este 1 de febrero de 2026 con el lanzamiento de una promoción agresiva: 24 cuotas sin interés en productos seleccionados a través de su plataforma de e-commerce, Tienda BNA+. La medida busca apuntalar el consumo de bienes durables y tecnología durante el último tramo del verano, ofreciendo una tasa nominal anual (TNA) del 0%, un beneficio casi inédito para plazos de dos años en la economía actual.

La promoción está disponible para usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad y se extenderá por tiempo limitado, o hasta agotar el stock de los productos participantes.

Qué se puede comprar con las 24 cuotas sin interés

La oferta no es general para todo el catálogo, sino que está focalizada en rubros estratégicos donde el valor del bien justifica la financiación a largo plazo. Los sectores más destacados son:

Tecnología y Electrónica: Notebooks de última generación, monitores, tablets y accesorios de computación. Es la oportunidad ideal para la renovación de equipos antes del inicio del ciclo lectivo.

Línea Blanca: Heladeras con eficiencia energética, lavarropas automáticos, cocinas y lavavajillas. Estos productos suelen tener un ticket promedio alto, por lo que las 24 cuotas permiten cuotas mensuales accesibles.

Climatización: Aires acondicionados split de tecnología Inverter y ventiladores, esenciales para afrontar las olas de calor de febrero.

Aires acondicionados split de tecnología Inverter y ventiladores, esenciales para afrontar las olas de calor de febrero. Pequeños Electrodomésticos: Cafeteras, licuadoras, freidoras de aire y aspiradoras robot.

Requisitos y condiciones de la promoción

Para acceder a este beneficio, los clientes deben realizar la compra exclusivamente a través del portal oficial de Tienda BNA+. Es importante verificar que los productos seleccionados tengan el banner de “24 cuotas sin interés”, ya que algunos proveedores dentro de la plataforma podrían ofrecer planes de pago diferentes (como 3, 6 o 12 cuotas).

Tarjetas habilitadas: Visa y Mastercard del Banco Nación. No aplica para tarjetas de débito ni para plásticos de otras entidades financieras.

Billetera MODO BNA+: Si bien se puede pagar con el plástico físico cargando los datos, el uso de la billetera digital del banco suele agilizar el proceso de validación y, en ocasiones, suma beneficios acumulables como reintegros en el primer pago.

Si bien se puede pagar con el plástico físico cargando los datos, el uso de la billetera digital del banco suele agilizar el proceso de validación y, en ocasiones, suma beneficios acumulables como reintegros en el primer pago. Costo Financiero Total (CFT): Aunque la tasa de interés es 0%, el CFT puede variar levemente debido a los gastos de seguro de vida sobre saldo deudor, por lo que se recomienda revisar el detalle antes de confirmar la operación.

Cómo comprar en Tienda BNA+ paso a paso

Si es la primera vez que utilizas la plataforma, el proceso es sencillo pero requiere atención en la validación:

Ingresar al sitio oficial de Tienda BNA+.

Registrarse con los datos personales y vincular la tarjeta de crédito del Banco Nación.

Utilizar los filtros de búsqueda para encontrar los productos que participan de las “24 cuotas” .

. Calcular el costo de envío, que varía según la ubicación geográfica y el tamaño del bulto. Muchos productos de tecnología cuentan con envío bonificado a todo el país.

Finalizar la compra y verificar la recepción del correo de confirmación con el número de seguimiento del pedido.

La plataforma ha reforzado sus servidores para evitar caídas ante la alta demanda esperada para este fin de semana, considerando que este tipo de promociones suelen agotarse antes de la fecha de finalización prevista debido al alto volumen de ventas en las primeras 48 horas.