Banco Nación devuelve 30% en supermercados: cómo aprovechar hasta $192.000 en reintegros con MODO BNA+

El Banco Nación vuelve a lanzar una de sus promociones más esperadas para quienes buscan ahorrar en sus compras diarias. A través de la app MODO BNA+, los usuarios pueden recuperar parte del dinero gastado en supermercados y mayoristas de todo el país, accediendo a un importante reintegro semanal con tarjetas de crédito del banco.

Cómo funciona la promoción del 30% de reintegro del Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece un reintegro del 30% en las compras realizadas todos los miércoles, tanto de forma presencial como online, en supermercados y mayoristas adheridos. Para acceder al beneficio, es necesario pagar escaneando el código QR desde la app MODO BNA+ y seleccionar como medio de pago las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA.

El beneficio tiene un tope de devolución de $12.000 por persona y por miércoles, determinado por CUIT. El monto reintegrado se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra, directamente en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

Supermercados y mayoristas adheridos

El descuento se aplica tanto en tiendas físicas como online, lo que permite aprovechar la promoción desde cualquier punto del país. Entre las cadenas participantes se encuentran:

DIA Online

La Coope en Casa

Alvear

Chango Más

Toledo

The Food Market

Cordiez

Además, la promoción alcanza a otros comercios locales y regionales que operen con QR de MODO BNA+, ampliando las opciones de compra y ahorro.

Cuánto gastar para alcanzar el tope de $12.000

El reintegro del 30% se calcula sobre el total de la compra. Para llegar al límite de devolución, se deben realizar gastos de $40.000 por miércoles, ya que el 30% de esa suma equivale a los $12.000 máximos permitidos.

Esto significa que, manteniendo ese nivel de consumo:

Una persona puede acumular hasta $96.000 en reintegros durante ocho semanas.

durante ocho semanas. Un grupo familiar con dos personas usuarias de MODO BNA+ y tarjetas del Banco Nación puede alcanzar hasta $192.000 de ahorro en el mismo período.

Hasta cuándo está disponible el beneficio

La promoción del Banco Nación estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, permitiendo aprovechar más de un mes de descuentos semanales. El beneficio se renueva cada miércoles y está disponible en todo el territorio argentino, tanto para quienes compren en línea como en locales físicos adheridos.