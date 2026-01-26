Banco Nación: ¿Cómo acceder a los nuevos créditos hipotecarios para monotributistas?

El sueño de la casa propia ha cobrado un nuevo impulso este año en Argentina. El Banco Nación (BNA) ha consolidado su línea de créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”, con una novedad fundamental para 2026: la plena digitalización del trámite y requisitos adaptados para que los monotributistas puedan calificar de manera más ágil.

A diferencia de años anteriores, el banco ha simplificado los procesos de evaluación para quienes no tienen un recibo de sueldo tradicional, permitiendo que miles de trabajadores independientes se conviertan en propietarios.

Requisitos clave para monotributistas en 2026

Para que un monotributista pueda acceder a esta línea de financiamiento, el BNA exige demostrar estabilidad y capacidad de pago. Estos son los puntos principales:

Antigüedad laboral: Se requieren al menos 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el Monotributo.

Se requieren al menos en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el Monotributo. Permanencia en la categoría: Es necesario acreditar un año de permanencia en la categoría actual. En caso de recategorización reciente, el banco suele tomar el ingreso de la categoría anterior para el cálculo.

Es necesario acreditar un año de permanencia en la categoría actual. En caso de recategorización reciente, el banco suele tomar el ingreso de la categoría anterior para el cálculo. Ingresos mínimos: El titular debe demostrar ingresos mensuales netos que permitan cubrir la cuota. Un dato relevante es que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos calculados.

El titular debe demostrar ingresos mensuales netos que permitan cubrir la cuota. Un dato relevante es que la cuota no puede superar el calculados. Documentación básica: Deberás presentar el DNI, los últimos 6 comprobantes de pago del Monotributo y la constancia de inscripción ante ARCA (ex AFIP).

Montos, tasas y plazos: ¿Qué ofrece el BNA hoy?

El programa está diseñado bajo la modalidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permite cuotas iniciales más bajas en comparación con los créditos de tasa fija tradicionales.

Destinos posibles: Adquisición de vivienda única y permanente, cambio de vivienda, construcción en terreno propio, ampliación o terminación.

Adquisición de vivienda única y permanente, cambio de vivienda, construcción en terreno propio, ampliación o terminación. Plazo máximo: Hasta 30 años (360 meses).

Hasta (360 meses). Tasa de interés: Para quienes perciban sus haberes o ingresos a través del BNA, la tasa es de 4,5% + UVA . Para quienes no sean clientes con acreditación de ingresos, la tasa asciende al 8% + UVA.

Para quienes perciban sus haberes o ingresos a través del BNA, la tasa es de . Para quienes no sean clientes con acreditación de ingresos, la tasa asciende al 8% + UVA. Seguro de tope de cuota: Una de las grandes ventajas de 2026 es la opción de contratar un seguro que limita el aumento de la cuota si la inflación supera al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

La revolución del trámite “100% online”

Desde enero de 2026, el Banco Nación permite iniciar y seguir todo el proceso a través de su plataforma digital. Esto evita las múltiples visitas a la sucursal que históricamente desalentaban a los solicitantes.

Simulación: El usuario ingresa sus datos y categoría de monotributo para obtener un monto estimado.

El usuario ingresa sus datos y categoría de monotributo para obtener un monto estimado. Carga de datos: Se adjuntan los comprobantes digitales y el título de propiedad del inmueble (si ya está elegido).

Se adjuntan los comprobantes digitales y el título de propiedad del inmueble (si ya está elegido). Pre-aprobación: El banco emite una oferta formal en menos de 48 horas hábiles.

El banco emite una oferta formal en menos de 48 horas hábiles. Tasación: Un perito visita la propiedad y el informe se sube directamente al sistema.

Claves para mejorar la calificación crediticia

Si sos monotributista y estás cerca de cumplir los dos años de antigüedad, hay estrategias para asegurar la aprobación: