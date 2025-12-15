Banco Nación anticipa cambios en los créditos hipotecarios para 2026 y analiza bajar el scoring bancario

Transitando el cierre de un año marcado por vaivenes económicos, las expectativas en torno al acceso a la vivienda vuelven a ocupar un lugar central. En ese contexto, el Banco Nación comenzó a anticipar cómo podrían reordenarse los créditos hipotecarios durante el 2026, un dato que despierta interés tanto en quienes ya evaluaban solicitar uno como en quienes quedaron afuera en los últimos meses.

Banco Nación adelantó cambios clave para los créditos hipotecarios en 2026

Luego de un período de fuerte inestabilidad financiera, el Banco Nación proyecta un escenario distinto para el 2026 en materia de créditos hipotecarios. La entidad considera que, si se consolida cierta estabilidad macroeconómica, estos préstamos para vivienda podrían volver a ganar protagonismo dentro del sistema bancario.

Desde el banco explicaron que las condiciones actuales se vieron condicionadas por el contexto económico general, pero que ya se analizan ajustes relevantes con el objetivo de reactivar la demanda y ampliar el universo de personas que puedan acceder a este tipo de financiamiento.

Cómo funcionan los créditos hipotecarios del Banco Nación

Los créditos hipotecarios del Banco Nación se destacan por su esquema de actualización y por estar disponibles tanto para clientes como para no clientes, con requisitos similares. Se trata de préstamos pensados para distintos destinos habitacionales y que se rigen bajo el sistema UVA.

Entre las condiciones principales de estos créditos se encuentran:

Se otorgan en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) , que se ajustan según el índice de precios al consumidor.

, que se ajustan según el índice de precios al consumidor. El valor de la UVA se actualiza diariamente según lo informado por el BCRA .

. Las cuotas se pagan de forma mensual y bajo el sistema francés .

y bajo el . El monto máximo a solicitar ronda los $390.000.000 .

. El crédito puede cubrir hasta el 75% del valor de la vivienda.

Este esquema permite cuotas iniciales más bajas, aunque atadas a la evolución de la inflación.

Requisitos económicos para acceder a un crédito hipotecario

Para poder solicitar un crédito hipotecario en el Banco Nación, es necesario cumplir con una serie de condiciones económicas y financieras que buscan garantizar la capacidad de pago del solicitante.

Los requisitos más relevantes son:

Ingresos mínimos comprobables , que varían según el monto solicitado.

, que varían según el monto solicitado. Estabilidad y antigüedad laboral , clave para evaluar la continuidad de los ingresos.

, clave para evaluar la continuidad de los ingresos. Historial crediticio , que refleja el comportamiento previo frente a otras deudas.

, que refleja el comportamiento previo frente a otras deudas. Ahorro previo , ya que el banco no financia el 100% del inmueble.

, ya que el banco no financia el 100% del inmueble. La cuota mensual no debe superar entre el 30% y 35% de los ingresos del grupo familiar.

Estos criterios se aplican tanto a clientes como a no clientes del banco.

El scoring bancario y su impacto en los créditos hipotecarios

En los últimos meses, el scoring bancario se transformó en uno de los principales obstáculos para acceder a un crédito hipotecario. Se trata del puntaje que utilizan las entidades para evaluar el perfil crediticio de cada solicitante.

Debido a la inestabilidad económica reciente, el Banco Nación endureció este requisito, elevando considerablemente el puntaje mínimo necesario para iniciar una solicitud.

Antes, el scoring requerido oscilaba entre 400 y 700 puntos .

. Actualmente, habría superado los 900 puntos , dejando afuera a muchos interesados.

, dejando afuera a muchos interesados. Desde la entidad se adelantó que podría reducirse nuevamente, con expectativas de volver a un umbral cercano a los 600 puntos, aunque aún no hay confirmación oficial.

Este posible cambio es clave para ampliar el acceso al crédito.

Qué espera el Banco Nación para los créditos hipotecarios en 2026

El Banco Nación ya aplicó durante el último año un aumento del 1,5% en la tasa de interés anual de los créditos hipotecarios, una medida que impactó directamente en el costo final del préstamo. Sin embargo, el foco para el 2026 estaría puesto en otro aspecto central: el scoring bancario.

Desde la entidad señalaron que, si el 2026 presenta un escenario económico más previsible, se avanzaría en una flexibilización de las condiciones de acceso, especialmente reduciendo el puntaje exigido. Esto permitiría que más personas vuelvan a calificar para un crédito hipotecario y reactivar un mercado que quedó prácticamente paralizado en los últimos meses.