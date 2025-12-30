Balcarce: un conductor saturó el alcoholímetro en control de seguridad vial en la Ruta 226

Un conductor protagonizó un incidente que dejó en evidencia los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol tras saturar el alcoholímetro en un control de seguridad vial realizado en la madrugada del domingo. Este procedimiento se enmarca dentro de las acciones preventivas implementadas en la Ruta 226, en el inicio de la temporada de verano y los desplazamientos hacia la Costa Atlántica.

Control vial en plena Ruta 226

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 64,5, en cercanías a Balcarce, donde se observó a un vehículo que zigzagueaba peligrosamente en la carretera. Según datos divulgados por Perfil, el automóvil fue detenido durante un control rutinario cuando evidenció maniobras arriesgadas.

Un oficial que participó en el operativo indicó: “Venía realizando maniobras muy peligrosas: zigzagueando y a velocidad. Creemos que no estaba en condiciones de ir al frente del volante porque cuando detuvo el vehículo, no podía modular. Ni siquiera podía bajarse del auto”.

Alcoholemia: un registro alarmante

El dispositivo utilizado en el control de alcoholemia mide la concentración de alcohol en gramos por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de “Alcohol Cero”, lo que implica que no puede haber alcohol en el sistema de un conductor.

Los responsables del control explicaron que “hasta 3 ó 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea”. En este caso, ambos dispositivos utilizados registraron un desbordamiento de rango, imposibilitando la obtención de un valor preciso.

Consecuencias del incidente

El conductor, que superó notablemente la capacidad de medida del alcoholímetro, no solo enfrentó una multa, sino que también quedó a disposición de un proceso judicial. Especialistas en seguridad vial subrayan que una persona con niveles superiores a tres gramos de alcohol por litro puede experimentar pérdida de reflejos y un serio riesgo de pérdida de la conciencia, lo que aumenta drásticamente la posibilidad de accidentes.