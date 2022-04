Balcarce: por una bacteria le diagnosticaron horas de vida a un bebé, pero sólo estaba resfriado

Una madre denunció que en un hospital bonaerense le diagnosticaron una bacteria letal a su pequeño bebé, pero resultó ser sólo un resfrío.

El increíble error de diagnóstico tuvo lugar en la guardia del Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” de Balcarce. Una mujer denunció que en la guardia del nosocomio, una pediatra se equivocó sobre la salud de su bebé de 10 meses al decirle que le “quedaban horas de vida” por una bacteria en la sangre. Sin embargo, lo que resultó tener el pequeño era un resfriado.

“La médica me dijo que tenía que internar a mi bebé porque tenía riesgo de vida por una bacteria en la sangre, aún sin revisarlo ni hacerle análisis”, indicó la madre en una entrevista radial local. Y agregó: “Como no me cerraba nada, pedí la derivación y como no me la dieron decidí yo misma trasladarlo a Mar del Plata por mis propios medios en el auto de mi papá. Cuando llegamos al Materno, lo revisaron, le hicieron análisis y el diagnóstico fue que sólo tenía un cuadro de resfrío”.

El niño quedó internado en el Materno Infantil de Mar del Plata “en observación” por un cuadro de “otitis” y por el cuadro febril producto de ella y un resfrío. En las últimas horas, el bebé de 10 meses fue dado de alta.