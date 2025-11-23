Ayuda Escolar Anual de ANSES: requisitos, montos y pasos para solicitarla de cara al ciclo lectivo 2026

A medida que se acerca un nuevo ciclo lectivo, miles de familias comienzan a organizar la documentación necesaria para garantizar el acceso a distintos beneficios educativos. Uno de los más importantes es la Ayuda Escolar Anual de Anses, un apoyo económico que se abona una vez al año y que requiere la presentación previa de certificados escolares.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que este beneficio está destinado a familias que reciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

El monto actualizado es de $85.000 por cada niño o niña del grupo familiar que cumpla con los requisitos establecidos.

Requisitos sobre el hijo o hija

Para acceder al pago, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 45 días y 18 años cumplidos.

cumplidos. Asistir a un establecimiento educativo oficial de nivel inicial, primario o secundario.

En casos de hijos con discapacidad, no rige el límite de edad. Además, la escolaridad puede acreditarse en:

Escuelas especiales

Talleres protegidos

Centros de rehabilitación

Espacios de apoyo educativo avalados por Anses

Cómo solicitar la Ayuda Escolar Anual

El trámite es online, gratuito y debe hacerse todos los años para tener derecho al pago del período siguiente. Desde Anses destacan que la presentación del certificado escolar es obligatoria para acceder al beneficio.

Paso a paso para completarlo

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” .

. Elegir “Presentar certificado escolar” y generar el formulario correspondiente a cada niño.

y generar el formulario correspondiente a cada niño. Llevar el formulario a la escuela para que sea completado y firmado por la institución.

Sacar una foto o escanearlo.

Subirlo nuevamente en Mi Anses, dentro de Hijos → Presentar certificado escolar.

Una vez aprobada la documentación, el beneficio queda acreditado para el próximo ciclo lectivo.

Plazos a tener en cuenta para el ciclo 2026

Anses recordó que es obligatorio acreditar la escolaridad antes del 31 de diciembre de cada año para cobrar la Ayuda Escolar del ciclo siguiente.

El pago se realiza generalmente al inicio del ciclo lectivo y se acredita de forma automática siempre que la documentación esté correctamente presentada dentro del plazo.