Ayuda Escolar Anual 2026: ANSES confirmó el monto de $85.000 ¿Cuándo se cobra según el DNI?

El inicio del ciclo lectivo en Argentina siempre representa un desafío económico para las familias, y este 2026 no es la excepción. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha ratificado la vigencia de la Ayuda Escolar Anual, un apoyo financiero clave destinado a aliviar los costos de útiles, uniformes y materiales educativos. Aunque tradicionalmente se asocia con el mes de marzo, febrero se ha convertido en el mes determinante para realizar el trámite obligatorio que garantiza el cobro sin demoras.

Monto confirmado y quiénes lo reciben en 2026

Para este ciclo lectivo, el Gobierno ha establecido que el monto de la Ayuda Escolar sea de $85.000 por cada hijo. Es importante destacar que este valor es unificado para todo el país, sin distinciones por zona geográfica.

Este beneficio le corresponde a los titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Asignación Familiar por Hijo (SUAF) , siempre que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los topes vigentes.

, siempre que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los topes vigentes. Asignación por Hijo con Discapacidad, caso en el cual no rige límite de edad ni topes de ingresos.

Para el resto de los beneficiarios, los hijos deben tener entre 45 días y 17 años inclusive, y estar inscritos en establecimientos de enseñanza oficial de nivel inicial, primario o secundario.

¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar?

La fecha de pago masiva y automática está programada para el calendario de marzo de 2026. Sin embargo, existe una condición fundamental: el pago automático solo se activa para aquellos padres que presentaron el Certificado de Escolaridad correspondiente al año anterior antes del 31 de diciembre.

Si el sistema de ANSES no detecta la acreditación de la regularidad escolar, el pago no se realizará de forma automática en marzo. En esos casos, el titular deberá cargar el formulario y, una vez validado, el organismo demorará entre 30 y 60 días en depositar los $85.000 en la cuenta bancaria donde se percibe la asignación mensual.

Trámite obligatorio: cómo presentar el certificado en febrero

Febrero es el mes clave para que los establecimientos educativos retomen sus actividades administrativas y firmen los formularios necesarios. Para asegurar el beneficio, los pasos a seguir son:

Generar el formulario : Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Hijos” y luego a “Presentar Certificado Escolar”.

: Ingresar a con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Hijos” y luego a “Presentar Certificado Escolar”. Impresión : Descargar el Formulario PS 2.68 e imprimirlo.

: Descargar el e imprimirlo. Firma escolar : Llevar el documento a la escuela, jardín o instituto de rehabilitación para que sea completado y firmado por las autoridades competentes.

: Llevar el documento a la escuela, jardín o instituto de rehabilitación para que sea completado y firmado por las autoridades competentes. Carga digital: Una vez firmado, sacarle una foto clara o escanearlo y subirlo nuevamente a la plataforma Mi ANSES o a través de la app móvil.

Requisitos clave para evitar el rechazo del pago

Muchos usuarios reportan demoras o rechazos en el cobro debido a errores comunes en el trámite. Para evitar inconvenientes, asegúrese de:

Que los datos del alumno (nombre, apellido y DNI) coincidan exactamente con lo registrado en ANSES.

Que el formulario no tenga tachaduras ni enmiendas .

. Que el sello del establecimiento y la firma del directivo sean legibles .

. Verificar que el casillero de “Alumno Regular” esté correctamente marcado.

Ayuda Escolar vs. Becas Progresar

Es fundamental no confundir este pago único con las Becas Progresar, cuyos pagos de febrero ya están en curso. Mientras que la Ayuda Escolar es un refuerzo para la canasta escolar de menores de edad, las Progresar son un incentivo mensual para estudiantes de 16 a 24 años (o más según la línea) que buscan finalizar sus estudios o formarse profesionalmente.

La presentación del certificado escolar es un trámite que debe realizarse todos los años, incluso si se cobró el beneficio anteriormente. Tener la documentación al día en este mes de febrero es la única garantía para que el dinero llegue a tiempo para la compra de los útiles de cara al inicio de clases.