Ayuda Escolar ANSES 2025: quiénes pueden cobrarla y cómo tramitar el formulario

Durante el año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga distintas prestaciones destinadas a acompañar a las familias argentinas. Una de ellas es la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que busca aliviar los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo, especialmente en lo referido a útiles, uniformes y materiales escolares.

Qué es la Ayuda Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES realiza una vez por año a madres, padres o tutores con hijos en edad escolar. Su objetivo es garantizar la asistencia a la escuela y acompañar económicamente a las familias durante el inicio de clases.
Este beneficio forma parte del sistema de Asignaciones Familiares y puede cobrarse de manera automática o a través de la presentación del certificado escolar correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

La ayuda está destinada a titulares que perciben alguna de las asignaciones familiares o universales de ANSES, tanto para hijos con como sin discapacidad.
Los requisitos varían según la condición del menor:

  • Hijos sin discapacidad: deben tener entre 45 días y 17 años y asistir a una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Hijos con discapacidad: no existe límite de edad, pero es necesario que estén inscriptos en una escuela o centro de formación o rehabilitación.

Además, para acceder al beneficio, los datos familiares y escolares deben estar actualizados en la base de ANSES.

Monto de la Ayuda Escolar 2025

Durante 2025, la Ayuda Escolar Anual tiene un valor de $85.000 por hijo, aunque el monto puede variar según la zona geográfica o el tipo de asignación.
El pago se deposita automáticamente en la cuenta donde se cobra la asignación habitual, siempre que la información del menor esté actualizada.
Si los datos no están completos, será necesario presentar el certificado escolar correspondiente antes del 31 de diciembre de 2025.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar paso a paso

En caso de no recibir el pago automático, se puede gestionar el beneficio desde la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.
Los pasos para realizar el trámite son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES y seleccionar la opción “Hijos”.
  • Elegir “Presentar Certificado Escolar”.
  • Descargar el formulario correspondiente para cada hijo.
  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado por las autoridades.
  • Subir una foto del documento firmado desde el mismo portal o la aplicación Mi ANSES.

Una vez cargada la información, ANSES valida los datos y realiza el depósito del monto en la cuenta del titular, completando así el proceso de la Ayuda Escolar 2025.

