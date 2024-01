Axel Kicillof habló del asesinato de Umma y apuntó contra la Justicia: “Que estén a la altura”

Tras confirmarse la muerte de Umma, la nena de 9 años que fue asesinada por delincuentes que le quisieron robar el auto a sus padres, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez del caso y apuntó contra la Justicia.

Qué dijo Axel Kicillof

“Todo lo que podemos hacer lo venimos haciendo desde el primer momento. Después también, obviamente, en la búsqueda de los responsables. La Policía de la Provincia actúa como auxiliar de la Justicia y quiero hacer unas pequeñas consideraciones”, expresó el gobernador.

Y remarcó: “Estamos obviamente con números realmente muy favorables en términos de resolución de cada uno de estos casos, que se resuelven en las primeras 24 horas en un 83%. Es muy importante dar resultados en términos de encontrar a los responsables”.

Kicillof aseguró: “Estuve en contacto desde el primer minuto con el ministro Alonso, que estuvo sobre el tema, se desplazó al lugar, una presencia absoluta para dar una respuesta, que es encontrar a los responsables”.

El funcionario recordó el papel que debe cumplir la justicia. “La Policía de la Provincia encuentra el responsable, lo apresa y después queda en manos de la Justicia. Así que estas cuestiones requieren que el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias. Si nosotros logramos capturar a algún responsable, lo llevamos a la comisaría y después queda a disposición de un juez. Si ahora está libre… Lo he dicho mil veces, es un hecho real, no es una discusión, es objetivo: no resuelve la Provincia cuándo dar libertades o cuándo dejar presa a una persona”.

El gobernador afirmó: “Tiene que ser la Justicia la que cumpla con su tarea. Si nosotros conseguimos ofrecer a los responsables, las penas y el tamaño de las penas es algo que resuelve la Justicia en base a leyes nacionales, el Código Penal; no es una discusión de la Provincia, que actúa con la Policía como auxiliar y lo ha hecho de una manera eficaz en términos de identificar a los responsables”.

A continuación, mirá el video: