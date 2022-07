“Avisame cuando llegues”: El Kit de autodefensa para mujeres

Dos hermanas de Córdoba, Verónica y Milagros, iniciaron un emprendimiento de artículos de autodefensa para mujeres, a fin de que puedan combatir posibles situaciones de inseguridad, el cual denominaron “Avisame cuando llegues“.

“Recibimos muchos testimonios de chicas que viven con el miedo de salir a la calle, y de otras que pasan situaciones de violencia familiar o intrafamiliar; por eso buscamos ser ese aliado para que puedan sentirse seguras y defenderse en la vida cotidiana”, expresaron las hermanas sobre su emprendimiento.

En este sentido, los kits incluyen artículos de defensa como gas pimienta y manoplas. Seguí leyendo esta nota y conocé los detalles al respecto.

Avisame cuando llegues

Victoria y Milagros, dos hermanas de Córdoba capital, decicieron emprender para brindar una solución a las situaciones de acoso callejero; o de inseguridad en los medios de transporte y la calle en general.

Todo comenzó a raíz de experiencias personales de las jóvenes, las cuales la mayoría de las mujeres han sufrido alguna vez. Al respecto, una de las hermanas, Victoria Pereira Chiesa, expresó en diálogo con UNLaM TV:

“Nosotras estamos en Nueva Córdoba, y una vez muy cerca de nuestra casa, en pleno Centro a las dos de la tarde, me robaron el celular. Uno no cambia su vida si no te pasan esas cosas y, después de eso, se nos ocurrió ir a buscar un gas pimienta, pero cuando fuimos a comprar nos dimos cuenta de que era muy difícil de encontrar, además de ser el único objeto de defensa disponible”.

Tras experiencias como esta, las hermanas decidieron emprender con “Avisame cuando llegues”.

Sobre el emprendimiento

“Avisame cuando llegues” es una marca de llaveros de autodefensa, la cual ofrece distintos kits con objetos para reguardar la seguridad.

Al respecto, las hermanas Victoria y Milagros, explicaron que tras su experiencia en situaciones de inseguridad, “pasó un año y buscábamos emprender, pero queríamos hacer algo diferente”.

En dicha búsqueda de ideas para emprender, Victoria dijo “Un día, Milagros estaba en TikTok y vio estos kits que se conseguían en Estados Unidos, pero que no habían llegado a Argentina. En ese momento dijimos ‘lo tenemos que hacer’, y así nació “Avisame Cuando Llegues”, con el eslogan “Queremos que te sientas segura al salir de casa”.

¿Qué ofrecen los kits?

El emprendimiento de las hermanas Victoria y Milagros cuenta con 6 combos diferentes, para que cada persona, según sus requerimientos, pueda elegir el de su preferencia.

En este sentido, cada kit puede incluir gas pimienta (en distintos tamaños), un llavero “gato manopla” hecho con impresión 3D; un tapavasos para evitar que alguien introduzca sustancias en su bebida, entre otros.

Al respecto, Pereira Chiesa, reiteró: “Creo que el gas pimienta es el más importante, porque es un elemento que se puede manipular fácilmente; y puede reducir al agresor sin hacerle ningún daño. Solemos aclarar esto porque tenemos otros elementos que sí generan daño, lo que puede ser contraproducente”.

Aunado a ello, para su emprendimiento, idearon un dispositivo “dos en uno”, que se usa en los autos; y el cual funciona como corta cinturón y rompe vidrio. Asimismo, desarrollaron un llavero alarma que emite un sonido fuerte; que podría servir para alertar al entorno cuando se está en situación de peligro.

Finalmente, para acceder a los kits de Avisame cuando llegues, podés contactarlas a través de su pagina web avisamecuandollegues.com.ar o sino en las redes sociales.