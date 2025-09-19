Autorizaron la apertura de 18 urnas en once distritos por irregularidades

Una vez finalizado el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas bonaerenses, la Junta Electoral autorizó la apertura de 18 urnas en mesas de 11 distritos debido a irregularidades detectadas durante el proceso. Los fiscales partidarios fueron convocados para supervisar el procedimiento, que se realizará en el Pasaje Dardo Rocha, sede del escrutinio.

Según la resolución oficial publicada este viernes, los apoderados de cada partido deberán presentarse con los certificados de escrutinio originales de cada mesa a revisar, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

En total, la Junta Electoral recibió solicitudes para abrir 29 mesas, sobre un total de 41.189 mesas utilizadas en los comicios bonaerenses. Sin embargo, 11 pedidos fueron rechazados por falta de pruebas o por no haber sido ratificados por los apoderados, mientras que los 18 restantes fueron confirmados.

El escrutinio de las urnas permitirá verificar el contenido de cada acta o certificado. Si la documentación es válida, se computarán los votos correspondientes; en caso contrario, las boletas serán contadas nuevamente de manera manual para garantizar la exactitud del resultado.

Las urnas que se abrirán pertenecen a los siguientes distritos: Berazategui y Lomas de Zamora (3 urnas cada uno); San Nicolás, Bahía Blanca y Villarino (2 urnas cada uno); y La Matanza, General Madariaga, General Pueyrredón, General Belgrano, Monte y Rauch (1 urna cada uno).

La titular de la Suprema Corte, que también preside la Junta Electoral, supervisará la apertura de las urnas, reafirmando el compromiso de los organismos electorales con la transparencia y la legalidad en el recuento de votos.