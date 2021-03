Auth0: el unicornio argentino que se vendió por una cifra millonaria. Conocé su historia

Auth0, el unicornio argentino, que se dedica a autenticar la identidad de usuarios digitales, alcanzó una valuación de US$1000 millones y en menos de dos años se vendió por US$6500 millones.

Los cofundadores de Auth0 son Matías Woloski, de 39 años y Eugenio Pace, de 51 años y se conocieron trabajando. Woloski formaba parte de Southworks, una consultora que le prevé servicios a Microsoft, mientras que Pace estaba en las oficinas de la empresa en Seattle.

Ambos habían colaborado en varios proyectos pero en el 2008 se enfrentaron con uno que a los dos les interesó: resolver el problema de autenticación (proceso de confirmar que alguien es quien dice ser).

“Uno de los problemas actuales más comunes y una de las razones por las que cuando arrancamos el proyecto tuvo sentido es que empezó a haber muchos eventos en los que un hacker logra extraer una lista de usuarios y passwords de sitios que no tuvieron el recaudo de protegerlos de forma correcta. Pasó en 2011 con Sony PlayStation Network: millones de usuarios y passwords de gente que jugaba con la consola fueron expuestos”, explicó Woloski.

Para los ingenieros resolver este problema era sumamente atractivo, ya que lo consideraban como armar un rompecabezas. No era simplemente crear una aplicación, sino arreglar un tema de infraestructura.

“Vimos que había una necesidad de simplificar el problema: con los productos que había en ese entonces el programador tenía que ser un experto en criptografía y protocolos para resolver el tema de la autenticación, mientras que nosotros le podíamos dar una librería para poner en su aplicación en cualquier plataforma”, indicó.

Pero como a los programadores no les gusta pagar por los productos, apuntaron a crear la compañía y, en el año 2013, consiguieron a su primer cliente importante.

“Nosotros con Auth0 proveemos esa funcionalidad para proteger a los usuarios y a las empresas de ese riesgo. Es decir, guardar los passwords de forma correcta y proveer un login unificado para todos los sitios que se usan. Por ejemplo, sucede con Google: uno entra a Gmail y a Calendar y no se loguea cada vez que entra; solo lo hace una vez”, detalló.

¿Cómo lograron crecer?

Según cuenta Woloski, primero fue el timing. “El producto que creamos, si lo hubiésemos hecho cuatro años antes, no hubiera tenido la atracción suficiente, porque la gente no habría entendido el problema que resolvía. Si lo hubiésemos creado dos o tres años después, alguien más ya lo habría hecho”.

En segundo lugar, apuntaron a un problema global, porque cualquier aplicación en el mundo necesita de esta funcionalidad, en cualquier industria y para los inversores el potencial de eso era muy grande. Y por último, supieron delegar en un CEO la conformación de la empresa y levantar rondas de inversiones.

Finalizando, Woloski destacó que la red de contención que supuso para él, su familia y su socio: “Trabajé con mi padre en su local de autopartes en Warnes y ahí aprendí lo que era vender. En mi caso siempre tuve una red de contención abajo. Sabía que, si me iba mal en Auth0, mi familia me iba a ayudar. Y, de hecho, me ayudó”.

“Haber conocido a Eugenio y haber trabajado con él durante ocho años también fue muy importante para mí, para decir voy a encarar algo que es tan importante como una empresa con alguien que conozco, que sé cómo trabaja. Después, en el camino se van dando un montón de cosas que son obstáculos, que uno los va pasando”, contó.