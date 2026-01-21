Aumento docente en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cobran los maestros en febrero 2026 con el nuevo retroactivo?

La negociación paritaria entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ha llegado a un nuevo punto de definición para el inicio de este 2026. Con el objetivo de no perder terreno frente a la inflación y cerrar formalmente el ciclo 2025, se ha establecido un esquema que impactará directamente en los bolsillos de los trabajadores de la educación en los próximos días.

Composición del aumento y el pago retroactivo

El acuerdo alcanzado contempla una suba que se divide en dos tramos técnicos aplicados sobre la base salarial de octubre de 2025. Aunque los porcentajes nominales parecen bajos, la ingeniería contable de la paritaria busca corregir el desvío del cierre del año anterior y proyectar el inicio del actual.

Retroactivo a diciembre 2025: Se aplica un 1% sobre el básico para ajustar el cierre del año pasado. Este ítem tiene una importancia clave, ya que impacta de forma proporcional en el segundo medio aguinaldo percibido en diciembre, generando una diferencia a favor que se liquidará ahora.

Se aplica un sobre el básico para ajustar el cierre del año pasado. Este ítem tiene una importancia clave, ya que impacta de forma proporcional en el percibido en diciembre, generando una diferencia a favor que se liquidará ahora. Aumento de enero 2026: Se suma un 2% adicional sobre los haberes de este mes.

Se suma un adicional sobre los haberes de este mes. Impacto real de bolsillo: Debido a la incidencia de estos porcentajes en los rubros de antigüedad, bonificaciones y el aporte de conectividad, los gremios estiman que el incremento real promedio de bolsillo será del 4,5%.

Escala salarial docente PBA: ¿Cuánto se cobra en febrero 2026?

A continuación, presentamos una estimación de los sueldos netos (de bolsillo) aproximados que percibirán los docentes en el próximo calendario de pagos, incluyendo los incentivos vigentes:

Cargo y Antigüedad Sueldo Anterior (Octubre) Nuevo Sueldo Estimado (Enero 2026) Maestro de Grado (Sin antigüedad) $713.217 $745.311 Maestro de Grado (12 años ant.) $815.450 $852.145 Maestro de Grado (24 años o más) $1.050.300 $1.097.560 Preceptor (Sin antigüedad) $614.690 $642.351 Profesor 20 Módulos (Sin antigüedad) $927.518 $969.256 Maestro Jornada Completa (Sin ant.) $1.426.434 $1.490.623

Nota: Los montos son aproximados y pueden variar levemente según el distrito, descuentos específicos de obra social y aportes jubilatorios.

Fecha de cobro confirmada

El Ministerio de Economía de la Provincia ha confirmado que los salarios correspondientes al mes de enero, que incluyen el aumento del 2%, el retroactivo del 1% y la diferencia del aguinaldo, estarán depositados y disponibles en cajeros automáticos el quinto día hábil de febrero de 2026.

Para la mayoría de los docentes, esto significa que el dinero estará acreditado entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero, dependiendo de la entidad bancaria.

Próxima reapertura de paritarias

Este acuerdo se considera una “cláusula de transición”. Ambas partes, el Gobierno provincial y los representantes sindicales (SUTEBA, FEB, UDOCBA, entre otros), han pactado volver a sentarse a la mesa de negociaciones el 5 de febrero.

Esa instancia será determinante para definir la pauta salarial que regirá el inicio del Ciclo Lectivo 2026, programado para el 2 de marzo. Los gremios ya han adelantado que solicitarán una actualización de la base de cálculo (actualmente fijada en octubre 2025) para que los futuros aumentos tengan un impacto más significativo frente al costo de vida actual.