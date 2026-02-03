Aumento de tarifas de luz y gas en febrero 2026: ¿Cómo quedan las boletas y quiénes mantienen los subsidios?

El Gobierno Nacional oficializó el nuevo esquema tarifario para los servicios de energía eléctrica y gas natural que entra en vigencia este lunes 2 de febrero de 2026. Los incrementos responden a la actualización mensual programada para reducir el gasto en subsidios y ajustar los márgenes de transporte y distribución. El impacto en las facturas finales variará según el nivel de ingresos de cada hogar y el volumen de consumo estacional.

La medida busca sostener la sostenibilidad del sistema energético nacional en un contexto donde el precio de la energía en el mercado mayorista se ha visto presionado por los costos de generación y la inflación acumulada del último trimestre.

Los porcentajes del aumento para febrero

Para este mes se ha dispuesto un incremento promedio en las facturas de gas del 16,8% para los usuarios residenciales. Mientras que el servicio eléctrico experimentará un aumento promedio del 3,5%.

En el caso del gas natural, el aumento se sentirá con mayor fuerza en el cargo fijo de la factura, una estrategia orientada a estabilizar los ingresos de las empresas distribuidoras incluso en los meses de menor consumo. Por su parte, en el servicio eléctrico, el ajuste impactará principalmente en el valor del kilovatio hora (kWh).

Tope de consumo y ahorro energético

Un dato vital para los usuarios este mes es la revisión de los topes de consumo subsidiado. Ante las altas temperaturas del verano, el consumo de electricidad por el uso de aires acondicionados suele dispararse. Si un usuario de Nivel 2 o Nivel 3 (perteneciente al sistema anterior de segmentación energética) supera el límite permitido para su región, la factura puede duplicar su valor habitual, ya que el excedente no cuenta con el beneficio del Estado.

El nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

Es fundamental destacar que este ajuste tarifario se da bajo el marco del nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual ha modificado por completo la estructura de asistencia estatal. El Gobierno ha eliminado definitivamente la antigua segmentación de niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas como regímenes diferenciados. Bajo esta nueva modalidad, el esquema se simplifica en solo dos grandes universos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

Con este cambio, quienes califican para el beneficio obtienen una reducción directa y unificada sobre el valor de la energía, mientras que el resto de los usuarios debe afrontar el costo total del servicio sin asistencia intermedia.

Calendario y facturación

Los nuevos cuadros tarifarios se aplicarán a los consumos registrados a partir del 2 de febrero. Esto significa que las facturas que lleguen durante este mes podrían tener un impacto mixto (días de enero con tarifa vieja y días de febrero con tarifa nueva), mientras que el aumento pleno se verá reflejado en las boletas que venzan en el mes de marzo.