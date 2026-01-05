Aumento de peajes en la provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cuesta viajar por rutas de AUBASA?

Viajar por las principales rutas bonaerenses volvió a poner en primer plano el costo del peaje, un gasto que impacta tanto en quienes se mueven a diario por trabajo como en los que planifican escapadas o vacaciones. Con un esquema de actualización periódica ya en marcha, las tarifas se ajustan siguiendo indicadores económicos que reconfiguran el presupuesto de los conductores.

La Provincia oficializó un nuevo aumento de peajes en rutas de AUBASA

La provincia de Buenos Aires confirmó una actualización tarifaria en los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). El ajuste alcanza tanto a la Autopista Buenos Aires–La Plata como al Sistema Vial Integrado del Atlántico, y se aplica bajo el mecanismo de revisión trimestral vinculado al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT).

La medida fue formalizada mediante resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicadas en el Boletín Oficial bonaerense, tras la audiencia pública correspondiente y sin observaciones de los organismos de control.

Cómo se define el ajuste tarifario

Desde el Gobierno provincial explicaron que la actualización responde a una fórmula que combina distintas variables económicas. Entre los factores que se toman en cuenta se encuentran:

Evolución de los salarios

Variación de los precios mayoristas

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Según el esquema oficial, estos indicadores buscan reflejar el costo real de operación y mantenimiento de las trazas concesionadas, en un contexto de inflación sostenida.

Nuevos valores en la autopista Buenos Aires–La Plata

En uno de los corredores más transitados del área metropolitana, las tarifas varían según la estación de peaje, la categoría del vehículo y el horario de circulación.

En las estaciones de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, los valores para autos particulares (categoría 1) quedaron establecidos de la siguiente manera:

$1.400 en hora pico

$1.100 en horario no pico

Para los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, el peaje asciende a:

$16.000 en hora pico

$12.800 en horario no pico

Aumentos en las rutas hacia la Costa Atlántica

El nuevo esquema no se limita al conurbano bonaerense. Las rutas que conectan con la Costa Atlántica, clave durante la temporada turística, también presentan subas significativas.

En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, los valores quedaron establecidos en:

Categoría 1: $7.000

Categoría 6: $34.900

Estas cifras impactan de lleno en quienes viajan con frecuencia a los principales destinos turísticos del litoral bonaerense.

Peajes en General Madariaga y Mar Chiquita

Otras estaciones del sistema vial también reflejan el ajuste tarifario.

En General Madariaga, el cruce cuesta:

$3.000 para autos particulares

Hasta $14.700 para las categorías más altas

En Mar Chiquita, las tarifas son:

Categoría 1: $3.300

Categoría 6: $16.100

Estos valores reconfiguran el costo total del viaje, especialmente para familias y transportistas.