Aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires: nuevos precios y fechas clave para 2026

El inicio de 2026 trae consigo una actualización significativa en los costos de mantenimiento vehicular para los bonaerenses. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución N° 369/2025, oficializó un incremento del 21,8% en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta medida, que entra en vigencia este 16 de enero de 2026, busca ajustar el canon del servicio a la realidad salarial del sector y garantizar la sustentabilidad de las plantas verificadoras.

Cuadro tarifario actualizado: ¿Cuánto cuesta la VTV desde enero?

El nuevo esquema de precios impacta de manera proporcional en todas las categorías de vehículos. La tarifa básica, que corresponde a los automóviles particulares de hasta 2.500 kg, servirá como referencia para el resto del cuadro:

Motocicletas: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos de hasta 2.500 kg: $97.057,65

$97.057,65 Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604,64

$174.604,64 Remolques, semirremolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201,54

$58.201,54 Remolques, semirremolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302,33

Este ajuste responde a la fórmula de actualización automática que establece que la tarifa básica debe representar el 7% del salario básico de un operario de categoría 1 de SMATA, el cual se fijó recientemente en $1.386.537,89 tras los últimos acuerdos paritarios.

Calendario de vencimientos 2026 por patente

Para evitar las aglomeraciones y asegurar una distribución equitativa de los turnos a lo largo del año, se mantiene el sistema de ordenamiento por el último dígito del dominio. Recordá que los meses de diciembre y enero se dejan liberados para aquellos conductores que no pudieron realizar el trámite en su mes correspondiente.

Último número de patente Mes de vencimiento 2 Febrero 3 Marzo 4 Abril 5 Mayo 6 Junio 7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre 0 Octubre 1 Noviembre

Quiénes están exentos del pago en 2026

A pesar de los aumentos, existen grupos de beneficiarios que pueden realizar el trámite de manera gratuita o con bonificaciones especiales en el territorio bonaerense:

Personas con Discapacidad (CUD): La exención es total para un vehículo por año, siempre que el titular posea el Certificado Único de Discapacidad y el Símbolo Internacional de Acceso.

La exención es total para un vehículo por año, siempre que el titular posea el Certificado Único de Discapacidad y el Símbolo Internacional de Acceso. Vehículos de uso Municipal y Bomberos: La verificación es sin costo para unidades oficiales y de emergencias.

La verificación es sin costo para unidades oficiales y de emergencias. Jubilados con ingresos mínimos: Aquellos que perciban menos de dos haberes mínimos pueden acceder a un descuento del 50% en la tarifa.

Aquellos que perciban menos de dos haberes mínimos pueden acceder a un descuento del 50% en la tarifa. Vehículos 0km: Los autos particulares están exentos durante los primeros dos años desde su patentamiento (o hasta los 60.000 km), mientras que las motos gozan de un año de gracia.

Requisitos y qué revisan en la planta

Al momento de presentarte en la planta verificadora, es obligatorio contar con la Cédula Verde, el Título de Propiedad (solo en la primera verificación), el DNI del conductor y, de corresponder, la oblea de GNC vigente. Durante la inspección, los técnicos evaluarán sistemas críticos de seguridad:

Frenos y suspensión: Eficacia de frenado y estado de amortiguadores.

Eficacia de frenado y estado de amortiguadores. Dirección y alineación: Juego en la dirección y desviación del eje.

Juego en la dirección y desviación del eje. Sistema de luces y bocina: Funcionamiento de alta, baja, posición y guiños.

Funcionamiento de alta, baja, posición y guiños. Emisión de gases y ruidos: Control de impacto ambiental del escape.

Control de impacto ambiental del escape. Seguridad general: Estado de neumáticos, cinturones de seguridad y apoyacabezas.

Si el vehículo resulta “rechazado” o “condicional”, el propietario dispone de 60 días hábiles para reparar las fallas y volver a la misma planta para realizar la reverificación sin costo adicional.

Circular con la VTV vencida en 2026 puede acarrear multas que, dependiendo de la Unidad Fija (UF) vigente, superan ampliamente los $300.000, un costo muy superior al del trámite preventivo.