Aumento de la VTV en provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta el trámite desde enero de 2026

El bolsillo de los conductores bonaerenses enfrenta un nuevo desafío este verano. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó, mediante la Resolución 369/2025, una actualización en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que entra en plena vigencia este viernes 16 de enero de 2026.

El incremento representa una suba del 21,8% respecto a los valores previos, llevando el costo de la verificación para un auto particular a rozar los seis dígitos. Este ajuste no es aleatorio, sino que responde a una cláusula del contrato de concesión que ata el valor de la tarifa básica al 7% del salario de un operario categoría 1 bajo el convenio de SMATA.

Nuevo cuadro tarifario oficial para 2026

Con la resolución publicada en el Boletín Oficial, los precios (con IVA incluido) para realizar la inspección técnica en las plantas de la provincia quedan de la siguiente manera:

Motos: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

$174.604,64 Remolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201,54

$58.201,54 Remolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302,33

Quiénes están exentos de pagar la VTV

A pesar del fuerte incremento, existen grupos específicos que mantienen el beneficio de la gratuidad en el trámite, siempre que cumplan con la documentación correspondiente:

Personas con discapacidad: Titulares de vehículos que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Titulares de vehículos que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Vehículos de uso municipal y Bomberos: Las unidades destinadas a servicios públicos de comunas y cuarteles de bomberos voluntarios no abonan la tarifa.

Las unidades destinadas a servicios públicos de comunas y cuarteles de bomberos voluntarios no abonan la tarifa. Jubilados y pensionados (según el caso): Algunas jurisdicciones locales mantienen exenciones para quienes perciben el haber mínimo, aunque esto debe consultarse específicamente en la planta al momento de sacar el turno.

Cronograma de vencimientos por patente en 2026

Para evitar el colapso de las plantas verificadoras, se mantiene el sistema de ordenamiento por el último dígito de la patente del vehículo. Es fundamental recordar que circular con la oblea vencida puede derivar en multas que ya superan ampliamente los $100.000, superando el costo del trámite mismo.

Enero: Sin número asignado (vencimientos atrasados).

Sin número asignado (vencimientos atrasados). Febrero: Patentes terminadas en 2 .

Patentes terminadas en . Marzo: Patentes terminadas en 3 .

Patentes terminadas en . Abril: Patentes terminadas en 4 .

Patentes terminadas en . Mayo: Patentes terminadas en 5 .

Patentes terminadas en . Junio: Patentes terminadas en 6 .

Patentes terminadas en . Julio: Patentes terminadas en 7 .

Patentes terminadas en . Agosto: Patentes terminadas en 8 .

Patentes terminadas en . Septiembre: Patentes terminadas en 9 .

Patentes terminadas en . Octubre: Patentes terminadas en 0 .

Patentes terminadas en . Noviembre: Patentes terminadas en 1.

Requisitos y consejos para aprobar la inspección

Si tenés que llevar tu vehículo a verificar este mes, asegúrate de contar con la siguiente documentación:

Cédula Verde o Azul (original).

(original). DNI del conductor.

del conductor. CUD (si corresponde exención por discapacidad).

(si corresponde exención por discapacidad). Informe de inspección anterior (solo para renovaciones).

(solo para renovaciones). Cédula de GNC y oblea vigente (si el vehículo tiene equipo de gas).

Antes de asistir al turno, es recomendable revisar elementos básicos que suelen ser motivo de rechazo: el estado de los neumáticos, el funcionamiento de todas las luces (incluyendo las de patente y marcha atrás), la presencia de matafuego con carga vigente y el kit de seguridad (balizas y botiquín).