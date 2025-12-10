Aumento alquiler diciembre 2025: cuánto vas a pagar según tu tipo de contrato e inflación

Si te toca actualizar el valor de tu alquiler en diciembre de 2025 o estás planificando tus gastos para enero de 2026, la cifra final va a depender casi exclusivamente de cuándo firmaste tu contrato.

En Argentina conviven hoy tres realidades muy distintas para los inquilinos, producto de los cambios legislativos de los últimos años. Mientras algunos enfrentan un ajuste anual cercano al 40%, otros verán subas trimestrales de un solo dígito gracias a la desaceleración de la inflación.

A continuación, te detallamos caso por caso cuánto aumenta el alquiler y qué índice tenés que mirar.

1. Contratos bajo la “Vieja Ley” (Julio 2020 – Octubre 2023)

Si firmaste tu contrato antes de octubre de 2023, todavía te regís por la Ley 27.551. Esto significa que tenés una sola actualización al año basada en el Índice de Contratos de Locación (ICL), que publica el Banco Central.

Frecuencia: Anual.

Anual. Índice: ICL (mezcla 50% inflación y 50% salarios RIPTE).

ICL (mezcla 50% inflación y 50% salarios RIPTE). Aumento diciembre 2025: Aprox. 39,32%.

El dato: Es la primera vez en años que este índice muestra una baja tan marcada en su velocidad de crecimiento interanual, alejándose de los tres dígitos que vimos en 2024.

Ejemplo: Si venías pagando $200.000, a partir de este mes pasarás a pagar unos $278.640 y ese precio quedará congelado por 12 meses hasta diciembre de 2026.

2. Contratos “Casa Propia” (Octubre 2023 – Diciembre 2023)

Este es un grupo más reducido de inquilinos que firmaron durante el breve período de vigencia de la reforma de la ley (entre el 18 de octubre y el 28 de diciembre de 2023).

Frecuencia: Semestral (cada 6 meses).

Semestral (cada 6 meses). Índice: Coeficiente Casa Propia (toma el menor indicador entre el promedio salarial y la inflación).

Coeficiente Casa Propia (toma el menor indicador entre el promedio salarial y la inflación). Aumento estimado: Ronda el 21% – 22% semestral para este período.

Al tomar el indicador más bajo, este coeficiente ha protegido parcialmente a los inquilinos de los picos inflacionarios, resultando en ajustes menores que el ICL tradicional.

3. Nuevos Contratos (DNU vigente desde 2024)

Si alquilaste a partir de enero de 2024, tu contrato se rige por la “libertad de partes” del DNU 70/2023. La mayoría de estos acuerdos se actualizan por IPC (Inflación) o ICL de forma trimestral o cuatrimestral.

La buena noticia para este segmento es que la desaceleración de la inflación se siente directamente en el bolsillo.

Frecuencia: Generalmente trimestral o cuatrimestral.

Generalmente trimestral o cuatrimestral. Índice: IPC (Indec) o ICL.

IPC (Indec) o ICL. Aumento trimestral estimado (IPC): Entre 6% y 7%.

Para calcular este aumento, se suma la inflación acumulada de los meses previos a la actualización.

Septiembre: 3,5%

3,5% Octubre: 2,7%

2,7% Noviembre: El dato oficial del INDEC se conocerá este 11 de diciembre, pero las estimaciones de la Ciudad (CABA) ya arrojaron un 2,4%, marcando una tendencia a la baja.

Tabla comparativa de aumentos (Estimados Diciembre 2025):

Tipo de Contrato Frecuencia Índice Aumento Aprox. Vieja Ley (2020) Anual ICL 39,3% Transición (2023) Semestral Casa Propia 21,7% DNU (2024) Trimestral IPC (Inflación) 6,5% – 8%

¿Cómo calcular tu nuevo alquiler?

Para no depender de cuentas manuales complejas, podés seguir estos pasos sencillos:

Identificá tu índice: Revisá tu contrato para saber si dice “ICL”, “Casa Propia” o “IPC”. Buscá el coeficiente: Para ICL , podés consultar la web del Banco Central de la República Argentina.

, podés consultar la web del Banco Central de la República Argentina. Para IPC, usá los informes mensuales del INDEC. Hacé la cuenta: Fórmula: Valor actual del alquiler x (Índice Actual / Índice de la última actualización) = Nuevo Valor .

Recomendación: Si tenés que renovar contrato ahora, tené en cuenta que los precios de mercado están empezando a estabilizarse y la oferta ha crecido. Negociar un ajuste trimestral por IPC hoy resulta mucho menos “agresivo” para el bolsillo que lo que era a principios de 2024.