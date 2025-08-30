banner ad

AUH en septiembre 2025: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios y cuándo se paga?

Ana Salgueiro
auh anses creditos nuevos

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un programa clave para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad. Con un nuevo aumento previsto para septiembre, los titulares de esta prestación recibirán un incremento significativo que impactará directamente en su economía doméstica.

Detalles del aumento en la AUH para septiembre 2025

El ANSES anunció que la Asignación Universal por Hijo y la AUH hijo con Discapacidad tendrán un aumento del 1,9% en septiembre de 2025. Los nuevos montos a percibir son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088 (en agosto fue de $112.942)
  • AUH hijo con Discapacidad: $374.744 (en agosto fue de $367.757)

Es relevante señalar que se descuenta el 20% de estas cifras, el cual se devuelve el año siguiente al presentar la Libreta AUH. Por lo tanto, los montos netos que recibirán los beneficiarios serán de $92.070 para la AUH y $299.796 para la AUH con Discapacidad.

Calendario de pagos de la AUH en septiembre 2025

Los beneficiarios de la AUH deberán tener en cuenta las siguientes fechas de pago según el último número de DNI:

  • DNI terminados en 0: a partir del miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: a partir del jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: a partir del viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: a partir del lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: a partir del martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: a partir del miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: a partir del jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: a partir del viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: a partir del lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: a partir del martes 23 de septiembre

¿Quiénes pueden acceder a la AUH?

A continuación se detallan los grupos que pueden ser beneficiarios de la AUH:

  • Madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:
    • Desocupado
    • Trabajador no registrado o sin aportes
    • Trabajador de casas particulares
    • Monotributista social

Para acceder a la Asignación Universal por Hijo, es fundamental mantener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en ANSES. Los interesados pueden consultar su situación ingresando a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Más leídas