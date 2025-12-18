AUH en enero de 2026: Montos actualizados, Tarjeta Alimentar y calendario de pagos

El comienzo de 2026 llega con novedades para millones de familias que reciben prestaciones sociales de la ANSES. Como ocurre cada mes, los haberes se ajustan de acuerdo con la normativa vigente, en un contexto marcado por la evolución de la inflación y el impacto en el poder adquisitivo. En este escenario, se confirman cambios en la Asignación Universal por Hijo (AUH), junto con definiciones clave sobre otros beneficios complementarios.

Aumento confirmado para la AUH en enero

De acuerdo con el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En enero de 2026, el ajuste se calcula sobre la inflación de noviembre y establece un incremento del 2,5%.

Este aumento alcanza a:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Jubilaciones y pensiones.

Asignación por Embarazo (AUE).

Asignaciones Familiares del sistema SUAF.

Con esta actualización, el monto general de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Sin embargo, como sucede todos los meses, la ANSES retiene el 20% del haber, que se paga una vez presentada la Libreta AUH. Por ese motivo, el pago mensual efectivo queda en $100.362.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero

La AUH por discapacidad también recibe el incremento del 2,5% y mantiene sus condiciones diferenciales, como la ausencia de límite de edad.

En enero de 2026, los valores quedan de la siguiente manera:

Haber bruto: $408.824 .

. Haber en diciembre: $398.853.

Este beneficio continúa abonándose con la misma modalidad que el resto de las asignaciones, incluyendo la retención del porcentaje correspondiente.

Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026

Junto con el cobro de la AUH, la ANSES acredita los importes de la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y que depende del Ministerio de Capital Humano.

Si bien los titulares de AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC) y AUH por discapacidad reciben el aumento del 2,5%, no se confirmó una actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, que por el momento se mantienen sin cambios.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero

Hasta nuevo aviso, los importes del programa son los siguientes, según la composición del grupo familiar:

Familias con un hijo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres hijos o más: $108.062.

Estos montos se acreditan automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Embarazadas desde el tercer mes que reciben la AUE.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Calendario de pagos AUH enero 2026

La ANSES informó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 23, de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 10 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 17 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Los haberes se depositan en la cuenta bancaria declarada y pueden retirarse con tarjeta de débito o utilizarse para pagos electrónicos, según la modalidad habitual de cada beneficiario.