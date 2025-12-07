AUH diciembre 2025: Fechas de cobro, montos con aumento y complementos confirmados por ANSES

La página oficial de Mi Anses publicó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025, junto con los montos actualizados. Este mes la prestación incluye un incremento del 2,34 %, calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado.
Cronograma de cobro de la AUH en diciembre de 2025
Los pagos a la AUH se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
|Fecha
|DNI finalizados en …
|09/12/2025
|0
|10/12/2025
|1
|11/12/2025
|2
|12/12/2025
|3
|15/12/2025
|4
|16/12/2025
|5
|17/12/2025
|6
|18/12/2025
|7
|19/12/2025
|8
|22/12/2025
|9
Las liquidaciones estarán disponibles desde el 9 de diciembre de 2025, a través de la plataforma Mi Anses. Para acceder, habrá que identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego ir a las opciones Hijos → Mis asignaciones.
Montos de la AUH con el ajuste 2025
Con la actualización establecida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mediante la resolución 361/2025, los valores de la asignación quedan del siguiente modo:
- Para un hijo menor de edad: $122.492
- Pago mensual efectivo: $97.993,60
- Retención del 20 %: $24.498,40 (a abonar en 2026 tras presentar la Libreta)
- Para hijo con discapacidad: $398.853
- Pago directo: $319.082,40
- Retención: $79.770,60
Complementos alimentarios que se acreditan junto a la AUH
Las titulares de la AUH con hijos pequeños también reciben otros beneficios sociales, que se pagan junto con la prestación mensual:
- Complemento Leche 1000 Días: $46.199 por cada menor de 3 años
- Tarjeta Alimentar:
- $52.250 por un hijo
- $81.936 por dos hijos
- $108.062 por tres o más hijos
Estos complementos se asignan automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.
Cómo verificar liquidaciones y saldo
Para comprobar la acreditación del pago correspondiente a diciembre, quienes acceden a Mi Anses deben:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Ir a Hijos → Mis asignaciones
- Revisar el detalle del importe depositado, incluidos los montos retenidos y complementos alimentarios
Así, podés conocer el monto neto disponible para disponerlo en el banco o cajero habilitado.