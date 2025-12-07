AUH diciembre 2025: Fechas de cobro, montos con aumento y complementos confirmados por ANSES

Denisse Helman
ANSES diciembre 2025: ¿cuánto recibirás con aumento, aguinaldo y bono extraordinario?

La página oficial de Mi Anses publicó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025, junto con los montos actualizados. Este mes la prestación incluye un incremento del 2,34 %, calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado.

Cronograma de cobro de la AUH en diciembre de 2025

Los pagos a la AUH se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
Mirá también:

Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
FechaDNI finalizados en …
09/12/20250
10/12/20251
11/12/20252
12/12/20253
15/12/20254
16/12/20255
17/12/20256
18/12/20257
19/12/20258
22/12/20259

Las liquidaciones estarán disponibles desde el 9 de diciembre de 2025, a través de la plataforma Mi Anses. Para acceder, habrá que identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego ir a las opciones Hijos → Mis asignaciones.

Montos de la AUH con el ajuste 2025

Con la actualización establecida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mediante la resolución 361/2025, los valores de la asignación quedan del siguiente modo:

  • Para un hijo menor de edad: $122.492
    • Pago mensual efectivo: $97.993,60
    • Retención del 20 %: $24.498,40 (a abonar en 2026 tras presentar la Libreta)
  • Para hijo con discapacidad: $398.853
    • Pago directo: $319.082,40
    • Retención: $79.770,60

Complementos alimentarios que se acreditan junto a la AUH

Las titulares de la AUH con hijos pequeños también reciben otros beneficios sociales, que se pagan junto con la prestación mensual:

  • Complemento Leche 1000 Días: $46.199 por cada menor de 3 años
  • Tarjeta Alimentar:
    • $52.250 por un hijo
    • $81.936 por dos hijos
    • $108.062 por tres o más hijos

Estos complementos se asignan automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.

Cómo verificar liquidaciones y saldo

Para comprobar la acreditación del pago correspondiente a diciembre, quienes acceden a Mi Anses deben:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Ir a Hijos → Mis asignaciones
  • Revisar el detalle del importe depositado, incluidos los montos retenidos y complementos alimentarios

Así, podés conocer el monto neto disponible para disponerlo en el banco o cajero habilitado.

¿Hay aguinaldo para Potenciar Trabajo en diciembre 2025? La respuesta definitiva y el cambio de fecha de cobro
Mirá también:

¿Hay aguinaldo para Potenciar Trabajo en diciembre 2025? La respuesta definitiva y el cambio de fecha de cobro
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Día Nacional del Gaucho: ¿Por qué se celebra hoy, 6 de Diciembre?
Nacionales
Cuenta dni navidad
Cuenta DNI en las Fiestas: Los descuentos especiales en carnicerías y supermercados para diciembre 2025
Provincia
Bono navidad jubilados anses
Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
Anses Sociedad
choque micro tac
Fatal accidente: Murió el chofer de un micro tras chocar con un camión por humo en la ruta
Provincia
Potenciar trabajo volver
Potenciar Trabajo (Volver al Trabajo): fechas de cobro confirmadas, montos y bono en diciembre 2025
Anses Sociedad
agradavle
La lluvia trajo un respiro, pero se vienen días de mucho calor
Nacionales Provincia
Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz
Ranchos

Más leídas