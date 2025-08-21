Aubasa comenzará en septiembre la repavimentación de Ruta 2 entre Dolores y Maipú

A partir de la segunda quincena de septiembre, Aubasa iniciará una obra de repavimentación en la Ruta 2, un vital corredor que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica. Este trabajo forma parte del Plan de Obras 2024-2027 y está previsto que se extienda durante un año.

Detalles de la repavimentación y su extensión

La intervención se llevará a cabo en el tramo que va desde Dolores hasta Maipú. Incluirá la repavimentación de la calzada, el recambio de barreras flexibles metálicas y la demarcación horizontal a lo largo de 140 kilómetros en ambos sentidos de circulación. “Esta obra tiene una relevancia especial, ya que la Autovía 2 es la principal arteria turística que une la capital del país con los destinos costeros bonaerenses”, afirmó el presidente de Aubasa, José Arteaga.

Financiamiento y objetivo de la obra

La repavimentación se enmarca dentro de un amplio plan que incluye más de 24 obras ejecutadas por la empresa estatal bonaerense, que se financian enteramente con recursos propios, representando un 86% de traza renovada. El objetivo es mejorar la seguridad vial en el principal corredor turístico de la provincia de Buenos Aires.

Elección de contratistas y otras obras en marcha

Hasta el momento, seis empresas privadas han presentado ofertas técnicas y económicas para llevar a cabo los trabajos. Aubasa comunicará en los próximos días cuál de ellas será la encargada de realizar las obras. Además, la empresa avanza con otra obra sobre la Ruta 63, conectando la Autovía 2 con la Ruta Provincial 11, donde los trabajos comenzaron en abril y se espera su finalización entre septiembre y octubre de este año.