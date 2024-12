Asuetos en Argentina: ¿Se trabaja el 24 y 31 de diciembre de 2024?

Con la llegada de las fiestas de fin de año, surge la duda sobre si los días 24 y 31 de diciembre serán laborables o si habrá asueto en Argentina. Esta información es esencial para planificar actividades y reuniones familiares durante Navidad y Año Nuevo.

Asueto para la administración pública nacional

El Gobierno Nacional ha decretado asueto administrativo para los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre de 2024. Esta medida permite que los trabajadores estatales no deban asistir a sus puestos laborales en las vísperas de las festividades, facilitando los preparativos y encuentros familiares.

Situación en las provincias argentinas

La decisión de otorgar asueto en estas fechas también ha sido adoptada por diversas provincias:

Provincia de Buenos Aires : El gobernador Axel Kicillof ha declarado asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre, beneficiando a los empleados públicos provinciales.

: El gobernador Axel Kicillof ha declarado asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre, beneficiando a los empleados públicos provinciales. Mendoza : A través del Decreto N° 2666, se ha otorgado asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre, con excepciones en servicios esenciales que mantendrán guardias mínimas.

: A través del Decreto N° 2666, se ha otorgado asueto administrativo al personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de diciembre, con excepciones en servicios esenciales que mantendrán guardias mínimas. Misiones: El gobernador Hugo Passalacqua ha decretado asueto administrativo para la administración pública provincial los días 24 y 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares durante las fiestas.

Sector privado: ¿se trabaja el 24 y 31 de diciembre?

En el ámbito privado, los días 24 y 31 de diciembre no son considerados feriados nacionales ni días no laborables según la legislación vigente. Por lo tanto, la decisión de otorgar asueto o reducir la jornada laboral en estas fechas queda a criterio de cada empleador. Es común que algunas empresas permitan a sus empleados retirarse más temprano, pero esto no es una obligación legal.

Feriados nacionales: 25 de diciembre y 1 de enero

Es importante destacar que el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo) son feriados nacionales inamovibles en Argentina. En estas fechas, los empleados que deban trabajar tienen derecho a recibir una remuneración doble, según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.