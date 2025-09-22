Aspiradoras inalámbricas: la nueva aliada para una limpieza rápida y sin cables en casa

La aspiradora inalámbrica se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan rapidez y eficiencia en la limpieza del hogar. Su diseño liviano y su funcionamiento a batería permiten limpiar fácilmente cualquier superficie sin la molestia de cables.

¿Qué características ofrecen las aspiradoras inalámbricas?

Las aspiradoras inalámbricas, que pesan apenas 2,6 kilos, son ideales para quienes desean evitar el cansancio durante las tareas del hogar. Con una boquilla motorizada, estos dispositivos son capaces de adaptarse a diversas superficies, desde parqué hasta alfombras, y su articulación móvil facilita el acceso a lugares difíciles, como debajo de los muebles.

El usuario tiene la opción de elegir entre dos niveles de potencia, lo que permite ajustar la fuerza de succión según la suciedad y tipo de superficie. Su diseño compacto (116 x 26,5 x 16,5 cm) permite almacenarlas en cualquier rincón de la casa.

Tecnología de iones de litio: más autonomía y menos tiempo de carga

Uno de los aspectos más destacados de estas aspiradoras es su batería de iones de litio, que proporciona hasta 40 minutos de uso continuo con un rendimiento constante. Además, el tiempo de recarga es reducido, tomando entre 4 a 5 horas para estar lista nuevamente.

El sistema EasyClean facilita la limpieza del rodillo del cepillo y el filtro lavable ayuda a prolongar la vida útil del aparato, ahorrando en recambios. También permite vaciar el depósito de polvo de manera rápida y sin complicaciones.

Una tendencia que crece: libertad sin cables y máxima eficiencia

Las aspiradoras inalámbricas están en auge en los hogares argentinos, ya que brindan libertad de movimiento y una fácil accesibilidad a espacios difíciles, eliminando la necesidad de depender de enchufes.

Estas aspiradoras suelen tener un diseño 2 en 1, funcionando tanto como aspiradora vertical para limpiar grandes superficies, como aspiradora de mano para detalles más específicos, como muebles y cortinas. De esta forma, se optimiza el espacio y el presupuesto.

¿Cuánto sale esta aspiradora en la Argentina?

El precio de una aspiradora inalámbrica en la Argentina se encuentra alrededor de $285.000.

Este tipo de electrodoméstico no solo facilita la limpieza, sino que también representa una inversión en tiempo y comodidad para quienes desean mantener sus hogares en óptimas condiciones.