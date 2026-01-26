Arranca la semana con calor extremo en la Provincia de Buenos Aires: ¿cuándo llega el alivio?

El calor intenso continúa marcando el inicio de la semana en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con condiciones climáticas estables pero temperaturas que se mantienen en valores elevados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas, una advertencia que señala efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

De acuerdo con el SMN, el lunes se perfila como el pico de la ola de calor, con cielo parcialmente nublado durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 25 grados de mínima y 37 de máxima, generando una sensación térmica elevada y condiciones agobiantes.

El alivio comenzaría a sentirse el martes, cuando se prevén chaparrones durante la madrugada y la mañana, con una mejora hacia la tarde y cielo parcialmente nublado. Si bien se espera un leve descenso térmico, las marcas seguirán siendo altas, con valores que irán de 23 a 34 grados.

Para el miércoles, se anticipa cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre 23 y 31 grados, condiciones similares a las del jueves, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 grados y una máxima de 32.

Hacia el cierre de la semana, el pronóstico indica buen tiempo en la provincia, con un viernes de cielo parcialmente nublado y temperaturas aún cálidas, aunque sin alcanzar niveles extremos: 23 grados de mínima y 31 de máxima.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas más vulnerables.