¡Arranca el 2024 con emoción! Descubre los 10 juegos que prometen brillar en tus smartphones este año

La comunidad gaming está a la expectativa de nuevas ofertas de entretenimiento y GTA VI deja un mensaje claro, la distracción está garantizada al menos por 10 años más. Sin embargo, con los dispositivos móviles es otra cosa, ya que existen miles de títulos que los usuarios pueden jugar por horas y horas.

Listar los mejores juegos para móvil en 2024 es un desafío, especialmente porque no se tiene información exacta sobre qué proyectos los desarrolladores de software tienen en mente. Hasta el momento, solamente se conocen los lanzamientos para enero y febrero, aunque queda mucho por recorrer en lo que resta de año.

A pesar de ello, existen algunos títulos que no se hacen esperar, por lo que se muestran los mejores 10 a continuación:

1. Squad Busters

Tras su primera versión beta culminada, Supercell tiene un as bajo la manga y es uno de los juegos más esperados en 2024. Tras la caída de Clash Heroes, el punto de inflexión será Squad Buster, una oferta de entretenimiento que tiene como objetivo dejar un registro histórico igual o mejor que Clash of Clans, o Clash Royale.

En cada una de las partidas de Squad Busters los usuarios podrán enfrentar a oponentes reales y acumular tropas para vencerlos. Sin embargo, aún no se conoce la fecha de lanzamiento.

2. Call of Duty Warzone para móvil

Este título es uno de los juegos más demandados en internet por los fanáticos de los combates intensos este 2024. Sin mucho que decir, se trata de un juego de acción en el que los jugadores pueden luchar contra otros en tiempo real hasta ser el último en pie. El shooter espera romper récords en cuanto a la cantidad de usuarios que tendrá cuando esté disponible para Android e iOS.

A pesar de que ha tenido ciertos retrasos, el proyecto será realidad este año contra todo pronóstico. La empresa desarrolladora de juegos, Activision, ha indicado que hay más de 45 millones de usuarios registrados en la plataforma desde hace tiempo.

3. The seven Deadly Sins Origin

En esta oportunidad, Tristan, primogénito de Elizabeth y Meliodas tendrá protagonismo en el desenlace de Britannia. Se trata de una oferta de entretenimiento de mundo abierto en el que los jugadores podrán explorar el mapa completo y está inspirada en la franquicia. Este juego tendrá una versión compatible con móviles, ordenadores y consolas.

4. Juegos de casino online

Uno de los títulos para móvil y PC con más popularidad en 2024 serán los juegos de casino. Pues, existen una infinidad de versiones para disfrutar de juegos de azar adaptados a todos los gustos y necesidades.

En particular, en casinosvirtualesargentina.com hay una lista de los mejores casinos online llenos de una amplia oferta de juegos de azar para pasar un momento de entretenimiento.

5. Devil May Cry Peak of Combat

Con los fanáticos de la saga Devil May Cry esperando una continuación de la historia, los dispositivos móviles ahora disponen de este título desde el 10 de enero de 2024. No importa si el sistema operativo es Android o iOS, cualquier usuario puede jugarlo.

Dentro de las características de Devil May Cry Peak of Combat destacan elementos comunes de las versiones anteriores. Además, el PJ dispondrá de cuatro armas para enfrentar a sus enemigos y no tendrá un modo automático, pero sí PVP.

6. Assassin’s Creed Jade

El popular juego de PlayStation y móviles tendrá un nuevo título para este 2024, en esta oportunidad los usuarios viajarán a China para descubrir lo que aguarda la dinastía Qin. Su sorpresa principal es la compatibilidad con dispositivos inteligentes para conocer a Xia, una ciudad que fue unificada por el Imperio.

Bajo el esquema de exploración de un mundo abierto, Assassin’s Creed Jade espera estar disponible a comienzos de 2024.

7. One Puch Man World

Saitama pasará a ser parte de los móviles Android e iOS con una nueva versión de la franquicia que permitirá a los jugadores exprimir las habilidades del protagonista con gráficos en 3D.

Actualmente, ya cuenta con sistema prerregistro para los fans de la saga y acumula tres millones de usuarios registrados, aunque no tiene una fecha exacta para su lanzamiento en 2024. Esta vez la Ciudad Z presenciará los combates de Silverfang, Mumen Rider y Genos, además será compatible con computadoras personales.

8. Valorant Mobile

Este preciado título aún no tiene fecha de lanzamiento, a pesar de que será un título compatible con dispositivos móviles primero que las consolas, lo que significa que Riot Games está trabajando en este proyecto.

Se trata de un shooter adaptado a pantallas pequeñas que tendrá muchas emociones que ofrecer a los fanáticos de la lucha eternizada.

9. EA Sports FC Tactical

Los jugadores podrán convertirse en manager este 2024 en esta versión de EA Sports FC. El juego será la primera entrega de la franquicia y su mecanismo se basa en planear una estrategia por turnos, incluye más de 5 mil jugadores de las ligas profesionales más importantes del mundo, tales como la Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier League y LaLiga.

También, contará con diferentes alternativas de juego que se adaptarán a los gustos de cada jugador y una modalidad PVP, pensada para enfrentar a amigos y demostrar cuál posee la mejor estrategia.

10. Might DOOM

Este juego está inspirado en la clásica franquicia de DOOM y será capaz de enganchar a los usuarios en 2024. Su sistema de juego es simple y vertical, además ofrece una gran cantidad de armas para luchar contra los enemigos y su calidad gráfica es atractiva.

La versión de DOOM para móviles es de tipo retro de naves, aunque los controles son parecidos al mini DOOM Slayer.

Cada uno de estos títulos ofrecerá muchas horas de distracción para los fanáticos de los juegos para móviles en 2024. Sin embargo, la lista de opciones es más larga y las más importantes son los RPG, Shooters, MMO y MOBAS.