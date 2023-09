Argentino contó cuánto gana cortando el pasto en Australia y dejó a todos mudos: "¡Cuánta guita!"

Trabajando como jardinero en Australia 🇦🇺👨‍🌾 Además de la info que está en el video, tengo que decir que este me parece un muy buen trabajo ya que no requiere mucho nivel de inglés, los horarios y la cantidad de horas son fijas, al igual que el sueldo. Esto te permite tener una buena rutina semanal, sabiendo de antemano cómo van a ser tus horarios. ⛔️ Tengan en cuenta que en Australia hay muchos trabajos denominados “casual”, que siempre están determinados por la necesidad de la empresa que te contrata, y hay veces que si necesitan menos personal te recortan las horas. ⚠️ Si no tienen suerte aplicando con esta empresa, pueden utilizar la palabra “STRATA” en los buscadores de trabajo, ya que ese es el término utilizado para todas las empresas que hacen el mismo trabajo. Si tenés dudas o sugerencias, déjalo en comentarios 💪🏽 #vivirenaustralia #workingholiday #argentinosenaustralia #emigrar #trabajarenelextranjero #argentinosporelmundo #backpackers #workingholidayaustralia #emigrardeargentina #emigrardelatinoamerica