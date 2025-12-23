Argentina intensifica la lucha contra el juego ilegal y realiza amplios allanamientos en Buenos Aires

A mediados de diciembre, las autoridades de Buenos Aires llevaron a cabo una serie de amplios allanamientos en el marco de una campaña para combatir el negocio ilegal del juego. La operación se realizó por iniciativa de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) con la participación de empleados de la fiscalía especializada. ¿Por qué las autoridades han endurecido el control sobre el mercado y qué consecuencias puede tener esto para los jugadores y organizadores de loterías?

Qué motivó la intensificación de la lucha contra los juegos de azar en la sombra

El juego ilegal, especialmente la llamada “quiniela clandestina”, es uno de los problemas más dolorosos para la capital argentina. Según estimaciones de expertos locales, el flujo de dinero en la sombra en este segmento causa cada año un grave daño al presupuesto de Buenos Aires y deja al Estado sin una parte significativa de los ingresos fiscales potenciales.

El número de denuncias sobre el negocio ilegal del juego sigue creciendo. Mensualmente, LOTBA registra quejas de ciudadanos sobre actividades sospechosas en determinadas zonas de la ciudad. Sobre esta base, el organismo realiza sus propias investigaciones y remite los materiales a las fuerzas del orden. El peligro de la “quiniela clandestina” no radica solo en la violación de la ley: estos juegos no dan a los participantes garantías de pago de premios y además contribuyen al desarrollo del crimen organizado.

Según los especialistas, el volumen de apuestas ilegales en la capital puede alcanzar cientos de millones de rublos al año. Las estadísticas oficiales respaldan estas preocupaciones: solo en el último año, LOTBA detectó unos 200 casos de actividad ilegal de juego, lo que demuestra un crecimiento en comparación con períodos anteriores.

Cómo se llevó a cabo la operación Rombo Sur y quiénes participaron

En respuesta a numerosas denuncias de ciudadanos, en diciembre de 2023 LOTBA inició una operación integral llamada Rombo Sur. Su objetivo fue la eliminación de puntos ilegales de recepción de apuestas y la represión de la actividad de los organizadores de loterías clandestinas. Las fuerzas del orden analizaron cuidadosamente las denuncias y luego formaron una lista de objetos sospechosos.

La coordinación de las acciones se realizó conjuntamente con la Fiscalía de Juegos de Azar (FEJA). La operación fue preparada teniendo en cuenta los datos analíticos de LOTBA y se llevó a cabo en diferentes zonas de la ciudad. Según LOTBA, el 10 de diciembre se realizaron allanamientos simultáneamente en varios establecimientos. Como resultado, fue detenido un sospechoso y se incautaron documentos, equipos y teléfonos móviles utilizados para la organización de juegos ilegales. Al mismo tiempo, según LOTBA, los materiales encontrados confirmaron las sospechas preliminares de la investigación sobre la magnitud y los métodos de trabajo de los clandestinos.

Cómo coordinan LOTBA y FEJA la lucha contra el mercado en la sombra

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) es una empresa estatal responsable del control y la regulación del mercado legal de juegos de azar en la capital. FEJA, por su parte, es una fiscalía especializada que investiga infracciones en el ámbito del juego. Ambas estructuras tienen sus propias competencias, pero actúan en estrecha colaboración en cuestiones de monitoreo y represión de esquemas ilegales.

En el marco de la preparación de la operación Rombo Sur, LOTBA fue el iniciador, recopilando la información inicial y transmitiéndola a FEJA. La fiscalía aseguró la realización de los allanamientos, detenciones e incautación de pruebas materiales. Según LOTBA, tales operaciones permiten “aumentar la transparencia del mercado y proteger los intereses de los jugadores respetuosos de la ley”.

Según el jefe de FEJA, la tarea principal de estos operativos no es solo castigar a los infractores, sino también prevenir nuevos delitos. Los representantes oficiales de ambas estructuras señalan que tales medidas son necesarias para mantener la confianza de la población en las instituciones estatales.

Qué resultados ha dado ya la operación y cómo reacciona el mercado

Según LOTBA, durante la realización de Rombo Sur, los agentes del orden revisaron varias decenas de objetos. En algunos de ellos se detectaron infracciones que conducen a un proceso penal. Fue detenido un organizador de juegos ilegales, se iniciaron investigaciones administrativas y penales.

Los expertos subrayan que tras las redadas se observa una mayor cautela por parte de los operadores ilegales en el mercado. Algunos jugadores suspenden temporalmente su actividad, otros buscan nuevas formas de eludir la ley. Los representantes de LOTBA confirman que después de la operación se registran intentos aislados de trasladar la actividad a zonas menos visibles o pasar al segmento en línea. Sin embargo, los funcionarios señalan que tales medidas contribuyen a la reducción del campo de acción para los negocios clandestinos.

La reacción en el mercado es ambigua. Los jugadores que participan en loterías legales, en general, apoyan el endurecimiento de las medidas, considerándolas un paso hacia una mayor transparencia. Parte de los representantes del sector expresan el temor de que los controles estrictos puedan llevar a una fuga de jugadores hacia el sector ilegal, especialmente si no se logran ofrecer alternativas atractivas y seguras.

Qué es una lotería ilegal y por qué es peligrosa para la ciudad

La “quiniela clandestina” es una variedad de lotería ilegal que opera fuera del control estatal. Los organizadores aceptan apuestas de la población utilizando canales no oficiales, a menudo sin ningún tipo de registro o garantías para los participantes. Los jugadores corren el riesgo de quedarse sin premios y el Estado pierde ingresos por impuestos y licencias.

El principal riesgo para la sociedad radica en que los juegos ilegales a menudo se convierten en parte de la economía sumergida, refuerzan la corrupción y socavan la confianza en las instituciones estatales. Según LOTBA, los gastos para combatir este fenómeno aumentan cada año y el daño al presupuesto de la ciudad se estima en decenas de millones de rublos.

Las loterías ilegales pueden involucrar en su actividad a categorías vulnerables de ciudadanos, creando riesgos sociales adicionales. Por eso las autoridades prestan especial atención a la prevención y represión de tales esquemas.

Cuáles son las perspectivas de la lucha futura contra los juegos de azar ilegales

La cuestión de la eficacia de las medidas adoptadas sigue abierta. A pesar de los éxitos de las operaciones, aún no se logra erradicar completamente el negocio ilegal del juego. Las autoridades de Buenos Aires anuncian un endurecimiento del control y también planean introducir cambios en la legislación para aumentar la responsabilidad de los organizadores de juegos clandestinos.

LOTBA y FEJA consideran la posibilidad de implementar nuevas herramientas digitales de monitoreo, lo que debería fortalecer la detección de puntos ilegales. Los expertos citan ejemplos de otras regiones de Argentina donde operaciones similares ya han permitido reducir el volumen de apuestas ilegales en un 15–20 %. Al mismo tiempo, según los especialistas, solo un enfoque integral puede dar un resultado sostenible.

Cabe señalar aquí que el cierre de los casinos tradicionales ilegales no podrá reducir significativamente la popularidad de los juegos de azar en la sociedad. Todo radica en que la mayoría de las personas están acostumbradas a jugar por internet. Como muestran los sitios web informativos temáticos, los mejores casinos en línea se están volviendo cada vez más numerosos. Y esto indica un crecimiento de un mercado que aún está lejos de saturarse. Y no todas estas marcas operan en el marco legal, incluso si en general tienen buena reputación.

La sociedad reacciona de manera ambigua a la introducción de nuevas medidas. Algunos ven en ello un camino hacia la formación de un mercado justo, otros expresan dudas sobre la posibilidad de erradicar completamente los esquemas clandestinos. ¿Puede el Estado, a largo plazo, vencer el negocio ilegal del juego y recuperar la confianza de los ciudadanos? El tiempo y la experiencia de futuras campañas darán la respuesta a esta pregunta.